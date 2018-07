Lekári na bicykloch,šíria osvetu o rakovine krčka maternice

Z akcie Na kolesách proti rakovine. Foto: Facebook Dominika Zúborová Foto: Facebook Dominika Zúborová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Na dôležitosť prevencie a skríningu rakoviny krčka maternice chce upozorniť podujatie Ride4women, ktoré sa v nedeľu konalo v priestoroch Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Martina Šoltésová. Išlo o predposlednú zastávku skupiny 18 špecialistov z Európskej spoločnosti gynekologickej onkológie, ktorí v rámci kampane precestovali viac ako 1800 kilometrov z Tallinu do Viedne.vysvetľujú lekári dôvod svojej cesty v informačnom letáku. Rakovina krčka maternice je štvrtým najčastejším nádorovým ochorením žien. Ročne ju v Európe diagnostikujú 58.000 z nich.V NOÚ sa lekári na bicykloch zdržali asi hodinu, podporiť ich prišli pracovníci ústavu aj verejnosť. Do Bratislavy pricestovali z Budapešti, ešte v nedeľu chcú doraziť do cieľového mesta - Viedne. Predtým navštívili mestá v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Bielorusku a Poľsku. Dokopy osvetu šírili v deviatich veľkých mestách, neformálne sa však zastavili napríklad aj v Dolnom Kubíne a Šahách. Ide už o piaty ročník podujatia, ktoré sa každý rok koná na inej trase.