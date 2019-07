Lekári opäť zastavili umelé vyživovanie Vincenta Lamberta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. júla (TASR) - Lekári univerzitnej kliniky v Remeši na severovýchode Francúzska v utorok opäť zastavili umelé vyživovanie a prísun tekutín, ktorým udržiavali pri živote paralyzovaného Vincenta Lamberta, dlhodobo hospitalizovaného vo vegetatívnom stave.Ako informoval spravodajský portál France Info, ide o tretie takéto prerušenie v priebehu šiestich rokov.Okrem vysadenia umelej výživy a hydratácie budú lekári v Lambertovom prípade pokračovať aj v hlbokej sedácii, a to až do konštatovania smrti. Podávať by mu mali aj analgetiká na tlmenie prípadnej bolesti.Hlavný ošetrujúci lekár Vincent Sanchez v e-maile adresovanom všetkým členom rodiny vyzval na zodpovedný prístup každého z nich, aby celý proces jeho "sprevádzania bol pokojný, odohral sa v intimite a bol čo najosobnejší".Lambert je vo vegetatívnom stave po autonehode z roku 2008, pri ktorej utrpel vážne poškodenie mozgu. Tím lekárov sa už pred časom zhodol na tom, že mu prestane prístrojmi podávať tekutiny i výživu, ktorými ho udržujú pri živote.Nezhody ohľadom prípadu panovali medzi Lambertovými príbuznými a rozdeľovali i celú krajinu, píše AFP. Lambertova manželka Rachel a viacerí príbuzní podporovali rozhodnutie lekárov neudržiavať ho umelo pri živote, zatiaľ čo Lambertovi rodičia, zbožní katolíci, boli proti.K dnešnému odpojeniu od umelého vyživovania a prísunu tekutín došlo po tom, ako kasačný súd, ktorý vo Francúzsku slúži ako najvyšší odvolací súd, minulý piatok zvrátil predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie. Ten koncom mája rozhodol o obnovení udržiavania životných funkcií Lamberta, a to len niekoľko hodín po tom, ako začali lekári v nemocnici v meste Remeš muža odpájať od prístrojov.Kasačný súd pritom neposudzoval argumenty pre Lambertovo udržiavanie pri živote alebo proti nemu, zaoberal sa iba otázkou, či bolo v kompetencii nižšieho súdu v tejto veci rozhodnúť.Ukončenie liečby Lamberta povolil Francúzsku aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). V prospech lekárov tento rok rozhodol aj francúzsky súd a následne v apríli Štátna rada, ktorá je najvyšším správnym súdom v krajine.Lambertova matka Viviane, ktorá má blízko ku katolíckym tradicionalistom z bratstva sv. Pia X., v pondelok vystúpila v Ženeve pred Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC), kde upozornila, že bez pomoci UNHRC ošetrujúci lekár v prípade jej syna pristúpi k eutanázii z dôvodu jeho postihnutia.Gérard Chemla, advokát Lambertových súrodencov a manželky, v reakcii na žiadosť Viviane Lambertovej uviedol, že v kauze definitívne rozhodli dve najvyššie súdne inštitúcie vo Francúzsku."Uplatňuje sa Vincentovo želanie," povedal právnik. Pripomenul, že Vincent Lambert ako ošetrovateľ dokonale poznal stav, v ktorom boli niektorí jeho pacienti, preto svojho času jednoznačne povedal, že by si neželal, aby bol umelo udržiavaný pri živote.Portál France Info dodal, že dvaja advokáti rodičov Vincenta Lamberta minulý piatok oznámili, že začnú konanie vo veci vraždy voči lekárom a členom francúzskej vlády, ktorých vinia z pokusov o zastavenie liečby svojho syna.Francúzska legislatíva povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu pre vážne chorých alebo zranených pacientov, u ktorých nie je nádej na vyliečenie, pričom im zastavia liečbu udržujúcu ich pri živote. Aktívna eutanázia je v krajine nelegálna i napriek snahám zákony zmierniť.