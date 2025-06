Lekári podporujú zákaz príchutí a jednorazových e-cigariet, deštrukciou pľúc trpia stále mladší pacienti

Vysoké riziko vzniku závislosti

Zákaz jednorazových e-cigariet, regulácia obalov a zvýšenie pokút za predaj mladistvým sú opatrenia, ktoré majú náš jednoznačný súhlas. Sú v súlade s odporúčaniami odborných spoločností, medzinárodných zdravotníckych autorít a reflektujú realitu v ambulanciách všeobecných lekárov.



— Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Deštrukcia pľúc

Lekári odporúčajú aj ďalšie kroky

30.6.2025 (SITA.sk) - Slovenskí lekári podporujú návrh ministra zdravotníctva Kamila Šaška zakázať predaj jednorazových elektronických cigariet a príchutí atraktívnych pre deti. Uviedli to v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorú predložil rezort zdravotníctva.Podľa lekárov je nová legislatíva dôležitá z hľadiska prevencie a ochrany zdravia detí a mladistvých. Práve najmladšie ročníky sú totiž čoraz častejšie cieľovou skupinou výrobcov alternatívnych nikotínových produktov.„Ako lekári prvej línie, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s pacientmi všetkých vekových kategórií, vnímame s rastúcim znepokojením prudký nárast užívania týchto produktov medzi mladistvými. Príchute imitujúce cukrovinky a dizajnovo atraktívne obaly cielene oslovujú najzraniteľnejšiu skupinu deti a dospievajúcich, ktorých mozog a telo sa ešte len vyvíjajú," uvádza Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.Prítomnosť nikotínu v týchto produktoch vedie podľa lekárov k rýchlej závislosti, poškodeniu zdravia a zvyšuje riziko prechodu k iným návykovým látkam. V dlhodobom horizonte má podľa lekárov obmedzenie dostupnosti a atraktivity týchto výrobkov zásadný význam pre zlepšenie verejného zdravia a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.Sekcia detskej pneumológie a ftizeológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti k tomu dodáva, že mladistvých motivujú k užívaniu nikotínových výrobkov ich pestré príchute, atraktívne balenia a jednoduchosť užívania najmä v podobe jednorazových vapov.Detskí pľúcni špecialisti tiež upozorňujú na vysoké riziko vzniku závislosti, keď jedna e-cigareta môže obsahovať toľko nikotínu ako celá škatuľka klasických cigariet. „Závislosť môže vzniknúť po piatich cigaretách, pri vape prakticky okamžite,“ uviedli špecialisti.Za alarmujúce považujú, že skúsenosť s e-cigaretami má na Slovensku 40 % pätnásťročných a každé desiate dieťa vo veku 11 rokov. Častejšie ide o dievčatá. „Návrh vítame aj preto, že nie je rozumné čakať na spoločnú európsku legislatívu. Ministerstvo zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva majú v tomto smere plnú podporu lekárskej obce,“ uviedli detskí pneumológovia.„Návrh je dôležitý z preventívneho hľadiska na minimalizáciu rizika vzniku novej generácie fajčiarov a zvýšené riziko vzniku závislosti a dlhodobých zdravotných problémov," konštatujú pľúcni špecialisti.Upozorňujú, že aerosól z e-cigariet môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest, chronickej bronchitíde a ďalším respiračným problémom. Dochádza k štrukturálnemu poškodeniu priedušiek a dýchacích ciest.„Deštrukcia pľúc sa čím ďalej tým viac prejavuje už pri mladších vekových kategóriách, konkrétne 25 až 30 ročných," upozorňujú pľúcni špecialisti. Elektronické cigarety vedú podľa ich skúseností k častému inhalovaniu veľkých objemov tekutiny. Do pľúc patrí čistý vzduch a nie pary s príchuťami, ktoré v sebe obsahujú toxíny," konštatujú.Expozícia nikotínu počas dospievania podľa lekárov zasahuje do vývoja mozgu, ovplyvňuje oblasti zodpovedné za pozornosť, učenie a kontrolu impulzov. To môže viesť ku kognitívnym problémom a zvýšenej náchylnosti na iné poruchy užívania látok. Adolescenti sú obzvlášť zraniteľní, pretože ich mozgy sa stále vyvíjajú.Užívanie nikotínu môže podľa slovenských lekárov tiež viesť k dlhodobým kardiovaskulárnym problémom, vrátane hypertenzie a zvýšeného rizika srdcových ochorení. V neposlednom rade slúži ako brána k ďalším závislostiam. „Nadmerné užívanie nikotínu môže viesť k užívaniu iných drog a závislých látok. Súčasne vzniká napojenie na nelátkové závislosti ako gambling, keďže na trhu sa objavili aj nikotínové zariadenia kombinované s hernými konzolami," dodávajú slovenskí špecialisti.Hlavným východiskom by podľa lekárov mala byť podpora prevencie, ktorá je výhodnejšia ako samotná liečba. Súčasne je potrebné obmedzenie dostupnosti daných výrobkov pre mladistvých.Popri navrhovaných legislatívnych opatreniach lekári odporúčajú aj ďalšie kroky. Zapojiť školy do prevencie, testovať deti na prítomnosť nikotínu počas preventívnych prehliadok už od 10 rokov, poskytnúť mladým prístup k programom odvykania a zvýšiť osvetu medzi rodičmi a učiteľmi.Podporu návrhu ministerstva zdravotníctva vyslovilo v pripomienkovom konaní aj Občianske združenie PRIMA, ktoré pracuje s mladými ľuďmi ohrozenými látkovými závislosťami. „V praxi pravidelne prichádzame do kontaktu s deťmi a dospievajúcimi, ktorí už vo veku 11 až 13 rokov pravidelne vapujú. Väčšina z nich siaha po ochutených jednorazových e-cigaretách, ktoré sú vďaka svojmu baleniu, sladkým príchutiam a jednoduchej dostupnosti (vrátane online) mimoriadne atraktívne," konštatuje OZ Prima.Jednorazové e-cigarety sú, podľa združenia, jedným z hlavných dôvodov nárastu užívania nikotínu medzi mladistvými, zneužívané sú aj na školách, verejných priestranstvách a počas školských prestávok, často bez vedomia rodičov či učiteľov. „Navrhované zmeny nie sú represívne, ale ochranné a regulačné. Majú zabrániť vstupu detí do nikotínovej závislosti, a zároveň neobmedzujú dospelých užívateľov, ktorí môžu vapovanie využívať ako menej škodlivú alternatívu k fajčeniu," konštatuje OZ Prima.