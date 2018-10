Lekári žiadajú výrazné navýšenie zdrojov pre ambulantný sektor

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ambulantní lekári požadujú 20-percentný nárast zdrojov pre ambulancie na budúci rok. Ako v utorok upozornil prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth, nedofinancovanie rezortu a nedostatok lekárov sú najväčší problém slovenského zdravotníctva.ASL kritizuje návrh štátneho rozpočtu. Šóth tvrdí, že napriek tomu, že bol prezentovaný nárast o 6,2 percenta, "z návrhu rozpočtu ale vyplýva, že nárast bude len vo výške 5,57 percenta".ASL SR tvrdí, že prisľúbený historicky najvyšší objem financií pri výdavkoch na ambulantnú zdravotnú starostlivosť zaznamenal "len nepatrný nárast".akcentoval Šóth.Jedným z riešení, ktoré ASL navrhuje, je aj dofinancovanie zdravotných ambulancií o 1000 eur, ktoré by predstavovalo navýšenie rozpočtu pre ambulancie o 20 percent.Ambulancií na Slovensku podľa Šótha ubúda, pretože lekári odchádzajú do dôchodku. Šéf asociácie zdôraznil, že už v roku 2016 chýbalo 786 všeobecných lekárov pre deti a dorast.uviedol. ASL SR tiež poukázala na to, že veľkým problémom je priemerný vek ambulantného lekára.priblížil Šóth. Spomenul aj prípad 69-ročného lekára z Lozorna, ktorý zomrel cestou do práce.