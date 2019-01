Lekárničky by mohli byť používané aj po exspirácii, pripravujú zmenu

Lekárnička je súčasťou povinnej výbavy vozidla Foto: HARTMANN-RICO Foto: HARTMANN-RICO

Bratislava 24. januára (TASR) – Lekárničky by mohli byť vo vozidlách v rámci povinnej výbavy aj po dátume spotreby. Zároveň by sa malo ustanoviť, že bicykel a kolobežka s pomocným motorčekom sa nepovažujú za vozidlo v kategórii L. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zverejnilo svoj zámer na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.Cieľom právnej úpravy je podľa rezortu dopravy vyriešiť nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide napríklad o zrušenie doby exspirácie lekárničiek tak, aby mohli byť v rámci povinnej výbavy vozidla aj po dátume spotreby. Ďalej by sa malo špecifikovať, čo sa rozumieMalo by sa tiež ustanoviť, že bicykel a kolobežka s pomocným motorčekom sa nepovažujú za vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L. Začatie pripomienkového konania sa predpokladá na február 2019.MDV zároveň pripravuje aj úpravu vyhlášok o podrobnostiach v technickej a emisnej kontrole. Z predbežnej informácie zverejnenej na Slov-lexe vyplýva, že by sa mal upraviť certifikát o kalibrácii a spresniť sa majú aj požiadavky na technologické zariadenia a ich kalibráciu. Rezort dopravy plánuje súčasne doplniť, že prílohou návrhu na povolenie zriadenia pracoviska technickej kontroly a návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je aj čestné vyhlásenie o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia.Podobnú úpravu pripravuje MDV aj v prípade emisnej kontroly. Spresniť by sa mali tiež napríklad emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora. Rezort dopravy predpokladá termín začatia pripomienkového konania v oboch prípadoch na február tohto roka.