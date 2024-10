Lekárska fakulta UK sa vyjadrila k stanoviskám Kotlára

Stanoviská splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 Petra Kotlára sú v príkrom rozpore s medicínou založenou na vedeckých dôkazoch. Upozornilo na to vedenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Apelovalo na to, aby sa prístup medicíny založenej na dôkazoch aplikoval vo všetkých rozhodovacích procesoch, ktoré môžu ovplyvňovať životy a zdravie populácie.



"V medicíne sa pri rozhodovaní riadime konsenzom odborníkov založenom na vedeckých dôkazoch, ktoré sú generované korektne realizovaným výskumom. Stanoviská splnomocnenca Petra Kotlára sú v príkrom rozpore s týmto prístupom. Jeho vyjadrenia, spochybňujúce protipandemické opatrenia a postupy použité na liečbu infekcie SARS-COV-2, nie sú v súlade s medzinárodnými vedeckými poznatkami, ani s našimi odbornými klinickými skúsenosťami s manažmentom pandémie ochorenia COVID-19," poznamenalo.



LF UK považuje formulácie nabádajúce ľudí spochybňovať rozhodnutia o očkovaní a liečbe v súvislosti s COVID-19 za mimoriadne nebezpečné. "LF UK pripravuje študentov na vykonávanie medicíny založenej na dôkazoch. Vyzývame na to, aby sa tento prístup aplikoval vo všetkých rozhodovacích procesoch, ktoré môžu ovplyvňovať životy a zdravie populácie," dodalo vedenie fakulty.



Splnomocnenec Kotlár už predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti a odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vyzvali vládu, aby k správe pristupovala mimoriadne obozretne.