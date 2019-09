Lekárska fakulta Univerzity Komenského má 100 rokov

Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 17. septembra (TASR) – Najstaršia lekárska fakulta na Slovensku si v týchto dňoch pripomína 100 rokov od svojho založenia. Lekárska fakulta Univerzity Komenského vznikla v roku 1919 ako prvá z fakúlt univerzity. Ako pamiatku na jej prvú storočnicu v utorok predstavitelia univerzity v záhrade lekárskej fakulty v Bratislave uložili do zeme schránku s rôznymi pamätnými predmetmi.hovorí dekan fakulty Juraj Šteňo.Tiež je v nej USB kľúč s dvoma knihami k storočnici LF UK, zoznam zamestnancov fakulty, časopis, v ktorom je rozhovor s dekanom, fonendoskop a neurologické kladivko. Tieto predmety majú podľa Šteňa slúžiť ako posolstvo pre budúce generácie. Okrem toho v areáli pri tejto príležitosti zasadili pamätný strom.pripomenul rektor UK Marek Števček.hovorí Šteňo. Jedným z najznámejších je podľa neho Ján Vilček, ktorý pôsobí na Newyorskej univerzite a za svoju činnosť v imunológii získal Národnú medailu za technológiu a inováciu, teda najvyššie vedecké ocenenie v Spojených štátoch amerických.Oslavy 100. výročia LF UK pokračujú do štvrtka a ich súčasťou bude aj uvedenie zakladateľov LF UK do Dvorany slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti či odovzdávanie pamätných medailí LF UK.