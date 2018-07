Lekárska fakulta v Košiciach prijme viac študentov

Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 17. júla (TASR) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach je po rokovaniach so zástupcami ministerstva financií pripravená prijať dodatočných štyridsať študentov. V nasledujúcom akademickom roku by teda malo nastúpiť celkovo 250 študentov na odbor všeobecné lekárstvo a 50 na zubné lekárstvo. TASR o tom informovala Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ.vysvetlila Oravcová. Na všeobecné lekárstvo sa na akademický rok 2018/2019 hlásilo približne 950 a na zubné lekárstvo 300 uchádzačov. Do prvého ročníka by mali nastúpiť uchádzači, ktorí dosiahli najlepšie výsledky pri prijímacích skúškach. Prevažná väčšina z nich svoje štúdium aj ukončí.dodala Oravcová. Pri počte 220 prijatých sú úspešní tí s najnižším počtom bodov 709 z 800. Pri počte 250 študentov to budú aj takí, ktorí dosiahli najnižší počet bodov 693.doplnila Oravcová.Lekárska fakulta rozhodnutím o dodatočnom prijatí študentov reaguje na vyhlásenie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer–SD), ktorý ich vyzval, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať radovo 185 nových študentov všeobecného lekárstva a stáť to bude približne dva milióny eur.vysvetlil svoje rozhodnutie premiér. Takéto kroky by podľa neho mali zmierniť nedostatočné množstvo lekárov na Slovensku.