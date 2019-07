Lekárska komora: Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená

Na archívnej snímke prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marián Kollár. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) – Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii.Lekárska komora síce stratifikáciu podporuje, nesúhlasí však so súčasným návrhom zákona. Svoje pripomienky adresovala už v pripomienkovom konaní. Každá nemocnica by podľa SLK mala vykonávať základné výkony, ktoré zachránia ľudský život. „,“ povedal Kollár. Návrh problém nedostatku ľudí podľa neho ignoruje. „,“ zdôraznil.Podľa Kollára dostávajú poisťovne v aktuálnom návrhu nenáležité kompetencie, a to napríklad možnosť rušiť a presúvať oddelenie. Otázkou je, či sa presunie aj personál oddelenia. „,“ doplnil.Výhrady mala SLK aj k indikátorom kvality. Novela zohľadňuje iba operačné odbory, hovorí člen Rady SLK Jaroslav Šimo. Aj pri tých však nemyslí na rozdiely pri plánovaných a urgentných operáciách či demografický vývoj.,“ pripomenul Kollár. Za SLK zdôraznil, že ich názor je čisto odborný. Práve pri hodnotení navrhovanej novely v pozícii analytikov často podľa komory vystupovali nekompetentní ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s lekárskou praxou.Téma stratifikácie nemocníc spája názory koaličných aj opozičných strán. O nutnosti jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva hovoria ako vládne strany Most-Híd, SNS či Ministerstvo zdravotníctva SR na čele so šéfkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD), tak aj predstavitelia OĽaNO, SaS či nezaradení poslanci. Predseda Smeru-SD Robert Fico však minulý týždeň uviedol, že ak by existovalo riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, tak si rozhodnutie vyžaduje politické posúdenie.