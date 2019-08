Len 20 percent nových domov vo Viedni bude môcť kúriť olejom či plynom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 1. augusta (TASR) - Predstavitelia rakúskej metropoly Viedeň v stredu oznámili, že od leta 2020 bude len 20 percent novopostavených domov môcť na kúrenie využívať vykurovací olej alebo plyn. Ide o súčasť opatrení v súvislosti s bojom proti klimatickej kríze, píše agentúra AFP.Viedeň má jednu z najrozvinutejších sietí diaľkového vykurovania v Európe. Hlavné mesto Rakúska chce preto podporovať práve tento spôsob vykurovania domov, spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie, akými sú napríklad solárna energia či biomasa.Vykurovanie palivami s veľkým množstvom emisií budú smieť naďalej využívať len v budovách v tých oblastiach, kde nie je možné uplatniť alternatívne zdroje energie, povedala novinárom Birgit Hebeinová, členka viedenskej mestskej rady zodpovedná za plánovanie.Nové metódy kúrenia by podľa Hebeinovej od súčasnosti až do roku 2030 znížili emisie uhlíka o 112.000 ton. Ide o "ekvivalent viac než 1000 jázd autom na Mesiac a späť", dodala.Viedeň má momentálne takmer 1,9 milióna obyvateľov, avšak očakáva sa, že do roku 2028 ich bude viac než dva milióny. To spôsobí, že ročne bude potrebné vybudovať 10.000 nových bytových jednotiek.Na systém diaľkového vykurovania je vo Viedni napojených približne 70 percent nových domov, čo predstavuje zhruba tretinu všetkých obydlí v meste.