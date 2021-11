Lengvarský má razantné a zásadné opatrenia proti koronavírusu, situácia na Slovensku je vážna (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Na zasadnutie vlády prichádzam s razantnými a zásadnými riešeniami, ktoré by mali nepriaznivú situáciu v nemocniciach zvrátiť. Uviedol to pred rokovaním kabinetu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.Vysvetlil, že situácia v nemocniciach v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je veľmi vážna. Hospitalizovaných je viac ako 2 800 pacientov s koronavírusovou infekciou.Na Lengvarského príkaz je v nemocniciach obmedzené poskytovanie takzvanej bielej medicíny. „Dostávame sa do zlomového bodu, keď situáciu musíme veľmi pozorne koordinovať a riešiť,” doplnil minister. Najkritickejšia situácia je podľa neho v tých oblastiach, kde je najnižšie percento zaočkovanosti.Pacienti sú prevážaní z týchto krajov do iných nemocníc tak, aby mohli v tých najvyťaženejších poskytovať lôžka pacientom, ktorí denne pribúdajú. O pomoc Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo už aj špecializované ústavy, plánuje sa tiež zapojenie mimorezortných zdravotníckych zariadení.