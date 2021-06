Lengvarský: Výmena riaditeľa v UNLP má zlepšiť vzťahy a ekonomiku

Od výmeny vedenia v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice očakáva minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zlepšenie medziľudských vzťahov, ako aj ekonomickej situácie v nemocnici. „Keby to odvolávanie nemalo dôvod, tak by sme to nerobili,“ uviedol pre TASR.





Minister vymenoval od 1. júna za nového generálneho riaditeľa UNLP Jána Slávika, bývalého riaditeľa súkromnej nemocnice v košickej Šaci. Zároveň z funkcie odvolal Vladimíra Grešša, ktorý stál na čele univerzitnej nemocnice od mája 2020. Odvolaní boli aj výkonní riaditelia pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek a pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo. Namiesto Paula sa stal výkonným riaditeľom Ľuboslav Beňa.Ekonomická situácia v UNLP podľa Lengvarského nie je dobrá, nebol to však jediný dôvod na zmenu. „Nie je jednoduché rozhodnúť sa pre výmenu riaditeľa nemocnice. To stále vnáša do tej nemocnice taký nepokoj a vznikajú z toho rôzne problémy, treba nastaviť nový tím, čo chvíľu trvá. Takže bolo to po veľmi dôslednej úvahe. My máme nielen informácie, čo sa týka ekonomiky nemocnice, ale aj zvnútra nej. Takže očakávam od toho zlepšenie medziľudských vzťahov a takisto ekonomickej situácie,“ povedal šéf rezortu.

Lekárske odborové združenie (LOZ) UNLP Košice, v ktorom bol v minulosti predsedom Paulo, vo vyhlásení 10. júna označilo odvolanie vedenia nemocnice za neodôvodnené a neštandardné. Zástupcovia LOZ poukázali na úspešné zvládnutie oboch vĺn pandémie ochorenia COVID-19 a ocenili bývalé vedenie nemocnice, že „dokázalo napriek krízovej situácii pracovať s výborným hospodárskym výsledkom aj zefektívniť procesy nemocnice“. „Za rok znížilo vedenie nemocnice dlh približne o polovicu, rozbehlo používanie DRG, prekopalo zastaranú štruktúru nemocnice a rozbehlo elektronické hospodárstvo nemocnice, čo znamená v praxi elektronické sledovanie tokov peňazí a nákladov vnútri nemocnice,“ uviedol predseda LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann. Zástupcovia lekárov ďalej uviedli, že UNLP sa ako prvá nemocnica na Slovensku odvážila nepredĺžiť zmluvu so súkromnou poisťovňou Dôvera a „získať tak platby zodpovedajúce platbám od štátnej VšZP, čo znamená pre nemocnicu zhruba o 2,5 milióna eur viac ročne“.



Iný pohľad má Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ZO SOZ ZaSS) pri UNLP. „Sľubované zmeny bývalého vedenia k zlepšeniu pracovných podmienok všetkých zdravotníckych a nezdravotníckych kategórií sa neudiali, naopak, vzťahy sa ešte zhoršili, čo má v súčasnosti za následok odliv zamestnancov, výpovede, odchody do predčasných dôchodkov a podobne. Mnohí naši zamestnanci túto zmenu vnímajú pozitívne. Nevieme však, čo môžeme očakávať od nového vedenia, ale veríme, že nájdeme spoločnú reč a konečne doriešime všetky otvorené podnety a sťažnosti našich členov,“ uviedla organizácia v stanovisku pre TASR.



Kriticky vníma aj „prekopanie“ štruktúr UNLP s tým, že došlo k rozšíreniu administratívy s prijímaním nových ľudí aj na báze známostí a rodinkárstva, „čo malo za následok zvýšené náklady na mzdy, na ktoré museli pracovať zdravotnícki pracovníci“. Okrem iného podľa odborárov od zdravotníckeho personálu mimo lekárov pribúdali podnety a sťažnosti, hlavne na svojvoľné rušenie rôznych príplatkov, na ktoré mali zamestnanci nárok, či nespravodlivé vyplácanie odmeny v súvislosti s ochorením COVID-19.