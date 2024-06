Lenka Staňová zo spoločnosti Henkel Slovensko získala prestížne ocenenie HR Talent roka 2024

Ocenenie pre talenty do 30 rokov

Prostredie, v ktorom môžu zamestnanci napredovať

Hoci Lenka Staňová nastúpila do spoločnosti Henkel Slovensko len v januári 2022, od svojho príchodu výrazne ovplyvňovala kultúru vzdelávania a profesionálneho rozvoja. Na základe intenzívnej spolupráce s personálnym oddelením a HR Business Partnermi vytvorila unikátny, aktívne sa podieľala na kreovaní, zavedeníči organizácii. Momentálne pôsobí na pozícii Cluster COE Learning, Leadership & Culture. "Byť HR Talentom pre mňa znamená potvrdenie toho, že práca, ktorú so srdcom a z presvedčenia vykonávam v oblasti vzdelávania, rozvoja a firemnej kultúry, má skutočný zmysel. Je to tiež záväzok na sebe neustále pracovať a zlepšovať seba aj oblasti HR, ktorým sa venujem," vysvetľuje Lenka Staňová.Maxman Consultants oceňuje významné osobnosti a mladé talenty v oblasti HR. Cieľom je ukázať personalistom, že prejaviť zanietenie a aktívny prístup sa oplatí. "Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí a aby mladí ľudia v HR svete mali viac inšpirácie a motivácie. Uvedomili sme si, že vzorom pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti," uvádzajú organizátori na svojej webovej stránke.Talenty do súťaže nominujú ich nadriadení, pričom v prípade Lenky Staňovej to bola personálna riaditeľka spoločnosti Henkel Slovensko, Alica Štepánová Kolárová. "Lenka ma prirodzený talent na prácu s ľuďmi a dokáže ich viesť správnym smerom v oblasti vzdelávania a rozvoja. Veľmi si na nej vážim aj schopnosť ‚čítať' strategické krátkodobé až dlhodobé potreby firmy, čo je pre oblasť vzdelávania, rozvoja a firemnej kultúry priam nevyhnutné. Je veľmi prispôsobivá a proaktívna. Za dva roky vo firme to dotiahla ďaleko, až na globálnu úroveň," opísala Lenkinu vytrvalosť Alica Štepánová Kolárová.Rozhodujúcim kritériom pre prihlasovanie do súťaže je proaktívne, zapájanie sa do cross-tímových projektov či. Podmienkou je tiež. Výhercov vyberala 7-členná komisia profesionálov z oblasti HR a biznisu a do finálového kola postúpili 4 finalisti s najvyšším bodovým ohodnotením, s ktorými komisia absolvovala krátku prezentáciu a diskusiu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňapočas galavečera Odovzdávanie cien HRTalent a HRLeader 2024. "Chcela by som sa poďakovať Alici Štepánovej Kolárovej za nomináciu, ale predovšetkým za možnosť rozvíjať sa v oblasti, ktorá ma baví a napĺňa. Ak pri tom prispejem k lepšiemu pracovnému prostrediu v Henkel Slovensko či inšpirujem HR komunitu externe, je to krásny bonus a zadosťučinenie," dodáva Lenka Staňová.Spoločnosť Henkel Slovensko je známa tým, že ponúka svojim zamestnancom pestrú paletu školení, vďaka ktorým sa môžu neustále zdokonaľovať a aktívne ovplyvňovať svoj osobný aj profesijný rast, napríklad prostredníctvom, jazykových kurzov, rotačných programov, bezplatnému prístupu k školiacemu programu LinkedIn Learning alebo špeciálnejponúkajúcej množstvo školení podľa vlastného záujmu a expertízy. Spoločnosť si zároveň uvedomuje nevyhnutnosť podpory digitálnych zručností, a preto balík školení dopĺňa aj iniciatíva, ktorá zamestnancom pomáha zvládať všetky výzvy súvisiace s digitálnou transformáciou. V roku 2023 strávili zamestnanci spoločnosti vzdelávaním rekordných, čo je priemerne 28,7 hodín na osobu. Absolvovali 77 externých tréningov, 6 akadémií zameraných na rozvoj talentu a líderských zručností a množstvo interných tréningov a mentoringových programov.