Lenny predstavuje nový singel Lovers Do

Speváčka Lenny, archívna snímka. Foto: PrtScr/Fcb Speváčka Lenny, archívna snímka. Foto: PrtScr/Fcb

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Jednu zo svojich najveselších piesní prichystala na leto Lenny. Energický singel Lovers Do sprevádza originálny 'tarantinovský' videoklip. Skladba s nákazlivo bezstarostným zvukom je ďalšou ochutnávkou z dlhoočakávaného druhého albumu Lenny, na ktorom speváčka v súčasnosti usilovne pracuje. Vznikla v autorskom tíme s už osvedčenými hitmakermi Ondřejom Fiedlerom a Marcelom Procházkom. Autorkou textu napísaného na Procházkov námet je Lenny, produkcie sa ujali spomínaní kolegovia. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.Lovers Do pojednáva o rozpade vzťahu, aj keď prekvapivo optimistickou formou. Ukazuje, že uzavrieť v sebe jednotlivé procesy, môže priniesť pocit oslobodenia. „Pochovávam v nej niečo, čo už je dávno mŕtve, ale pesnička je sama o sebe taká veselá, že vám neostane nič iného, než tancovať,“ popisuje Lenny, ktorá tu miesi pop s elektronikou a úderným indie rockom.Podľa jej slov ide typovo presne o skladbu, ktorú si predstavovala vydať v lete. „Páči sa mi, že je tak odľahčená, ľudia by sa pri jej počúvaní mali baviť. Keď priniesol gitarista Marcel Procházka na skúšku s kapelou jej demoverziu, skákala som radosťou. Okamžite som vedela, že to je pieseň pre mňa,“ uviedla Lenny.Aj videoklip prekvapí zábavným spracovaním. Lenny ho s tímom odišla koncom mája nakrútiť do Poľska. „Tamojšia produkčná spoločnosť ma okamžite zaujala originálnym štýlom. Naším cieľom bolo vytvoriť akýsi road movie s jednoduchou zápletkou a osobitým 'tarantinovským' imidžom. Nakrúcanie bolo veľmi náročné, za tri dni sme naspali asi len päť hodín. Ale som presvedčená, že výsledok za to stojí,“ doplnila.Na jeseň sa speváčka vydá na klubové turné po Českej republike. Na Lovers Tour sa predstavia v priebehu novembra v piatich mestách, kde pripomenú hity z piatimi Andělmi oceneného debutového albumu Hearts, zároveň predstavia aj novinky z chystanej druhej štúdiovky. „Minuloročný koncert vo Forume Karlín bol pre mňa veľký kariérny míľnik a splnený sen. Dostala som teraz však chuť pocítiť prítomnosť ľudí zase úplne zblízka, veľmi osobne, ako to bolo predtým. Žiadne veľké efekty, len svetlá, mikrofón, piano, ľudia a ja,“ hovorí o koncertoch.Lenny usilovne pracuje na svojom druhom štúdiovom albume. Pevný termín vydania však zatiaľ nemá. „Nechcem, aby sa termíny stali zabijakom mojej kreativity. Je to príjemná motivácia, ale chcem ľuďom predviesť to najlepšie zo seba a k tomu potrebujem čas. Verím, že platňa sa zrodí rovnako ako Hearts, teda v ten pravý čas,“ dodala.