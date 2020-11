Lepšia orientácia v ponuke dm vďaka novým cenovkám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - V rámci dlhodobej stratégie podpory udržateľných výrobkov – produktov certifikovanej prírodnej kozmetiky, drogérie a produktov biopotravín sa dm kvôli lepšej orientácii zákazníkov v sortimentnej ponuke rozhodla nasadiť nové cenovky. Pomocou pre zákazníkov sa tak od septembra tohto roka stali nové, zelené cenovky, pričom produkty prírodnej certifikovanej kozmetiky a produkty biopotravín majú navyše aj piktogram BIO. Spolu s týmito označeniami pribudli na regály dm aj cenovky označujúce produkty lokálnych slovenských výrobcov, ktoré sú označené slovenskou vlajkou. Orientáciu v sortimente potravín sa dm rozhodla uľahčiť aj zákazníkom s intoleranciami na laktózu a lepok alebo vegánom, a to označeniami príslušnými piktogramami."Naším cieľom bolo zjednodušenie orientácie v sortimente ekologickej drogérie, prírodnej kozmetiky a biopotravín, pomôcť pri výbere potravín pre našich zákazníkov s intoleranciami, ako aj zvýrazniť produkty slovenských výrobcov na pultoch našich predajní ako súčasť našej podpory malých lokálnych výrobcov kozmetiky a potravín," povedal Igor Černošík, sortimentný manažér dm drogerie markt.Zmena nastala aj pri komunikácii dlhodobej cenovej stratégie, pričom označenies informáciou o poslednom zvýšení predajnej ceny je k dispozícii na každej cenovke. Cieľom je komunikovať zákazníkom, že ich nákup v dm je a vždy bude výhodný. Dlhodobo atraktívne predajné ceny prispejú k budovaniu a podpore ich dôvery v značku dm. Zmenami prešli aj cenovky určené na novinky, ktoré označujú každýv trvaní 90 dní, ako i cenovky na dopredaj vylistovaných produktov, kde pribudla informácia o predchádzajúcej predajnej cene a farba cenovky sa zmenila z červenej na bielu. Novinkou sú aj cenovky s nápisom, označujúce produkty, ktoré sú v sortimente dočasne, teda do vypredania zásob.Do konca tohto kalendárneho roka nastane zmena aj pri cenovkách v sortimente dekoratívnej kozmetiky. dm bude postupne prechádzať na komunikáciu predajných cien prostredníctvom cenovkových pásov, ktoré by mali zjednodušiť a sprehľadniť orientáciu zákazníka pri predajných cenách v tomto segmente.Informačný servis