Digitálna transformácia sa stáva kritickým faktorom úspechu nielen v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore. Ktorý z projektov realizovaných v rámci digitalizácie Slovenska je podľa vás z hľadiska služieb občanom najviac prínosný? A v ktorej oblasti meškáme najviac?

Aké priority má ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie stanovené na najbližšie obdobie?

Čo ďalšie ešte pre občanov pripravujete?

Ktoré životné situácie nevyhnutne potrebujú získať prioritu pri formovaní digitálnej tváre verejných služieb?

Na konferencii budete hosťom aj v ITAPA OPEN TALKu na tému Reforma verejného obstarávania. Čo môžeme očakávať od novely zákona o verejnom obstarávaní?

Na obe otázky by som odpovedal jedným spoločným menovateľom. Ide o projekt Prioritné životné situácie, ktorý je súčasťou komponentu 17 Reformy 1.: Budovanie eGovernmentu riešení prioritných životných situácií a Investície 1.: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov, plánu obnovy v sume viac ako 177 mil. eur. Niekedy okolo roku 2020 sa naši predchodcovia rozhodli do plánu obnovy zahrnúť aj zlepšenie vybraných šestnástich životných situácií, ktorých cieľom je najmä zlepšenie služieb verejnej správy pre občana a podnikateľa. Dnes sa snažíme dobiehať to, čo sa doteraz zanedbalo, a spoločne s ďalšími orgánmi verejnej správy potrebujeme doiterovať k takým implementačným plánom a projektom, ktoré budú realizovateľné v čase (vieme, že Plán obnovy a odolnosti pre MIRRI končí v júni 2026).a odstránenie technologických priepastí a rozdielov medzi občanmi v rôznych odľahlejších častiach Slovenska. Primárnym cieľom je poskytovanie širokopásmového optického pripojenia s minimálnou rýchlosťou 1 GB za sekundu pre domácnosti a sociálno-ekonomické subjekty v Slovenskej republike. Ďalej je todetí a mladých ľudí pre trh práce. Rovnako myslíme aj na seniorov a pokračujeme v projekte Digitálni seniori. Za cieľ máme vyškoliť v digitálnych zručnostiach do polovice roku 2026 spolu 105 440 seniorov. Projekty sú cielené na zlepšenie inklúzie na Slovensku. A do tretice je to projekt. Národný projekt bol spustený v roku 2024 a jeho cieľom je príprava expertov pre potreby digitálnej a zelenej transformácie, ako aj zvýšenie povedomia o príležitostiach, benefitoch a výzvach jeho implementácie.Sú tov rámci rozvoja centrálnych komponentov a funkcionalít Slovensko 3.0, čím odstránime zložitosť pri používaní služieb verejnej správy (zjednodušené a nové formy autorizácie – podpisovania, zjednodušenie aktivácie aktuálnej mobilnej aplikácie Slovensko v mobile bez potreby čítačky a OP, rozvoj dátových integrácií, princíp 1x a dosť, platby). V rámci projektupre sektor verejnej správy sa realizuje súbor tzv. governance a odborných technických školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Ale aj vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti. Sústreďujeme sa však aj nav súlade s prioritami Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3),a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacítVšetkých 16 životných situácií má rovnakú váhu prioritizácie a dôležitosti. Ak však vychádzame zo zoznamu prioritných životných situácií, tak prvé dve v poradí sú životná situáciaa životná situácia. Investičný plán obsahuje prioritné životné situácie, opis súčasného a budúceho stavu a zoznam odporúčaných investičných akcií, ktoré je nevyhnutné zrealizovať na úradoch a v informačných systémoch. Súčasťou investičného plánu sú aj výsledky kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov a hodnotenie benchmarkov kvality elektronických služieb, na základe čoho sme identifikovali nedostatky súčasného stavu životných situácií z pohľadu požiadaviek používateľa.Zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania a zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov z európskych programov. Odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže a odstránenie tzv. goldplatingu. O aké zmeny ide? Nové výnimky v limite podlimitnej zákazky, zmeny finančných limitov, zmeny v revíznych postupoch a zmeny v stanovení pokút.