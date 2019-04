Lesníci: Pri obnove lesa by sa mali využívať semená z teplých krajín

Ilustračné foto. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Národné legislatívy na obnovu lesov v podmienkach klimatickej zmeny by mali venovať mimoriadnu pozornosť voľbe vhodných zdrojov semien. Odporúčajú to riešitelia cezhraničného projektu SUSTREE, ktorí sa koncom marca stretli v Prahe. TASR o tom informoval Ján Lichý z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré v tomto projekte zastupuje Slovensko.Cieľom projektu je pomôcť tomu, aby sa v strednej Európe mohli používať sadenice hlavných drevín, smreka obyčajného, jedle bielej, borovice lesnej, smrekovca opadavého, duba letného, duba zimného a buka lesného, pochádzajúce z teplejších a suchších oblastí. Tam sa totiž už dreviny prispôsobili klíme, aká bude podľa prognóz na Slovensku po roku 2050.Podľa riešiteľov projektu rýchly postup klimatickej zmeny narušil rovnováhu medzi stromami a ich životným prostredím.tvrdia. Upozorňujú tiež na to, že aj keď Európska únia má spoločnú legislatívu na produkciu reprodukčného materiálu (semien a sadeníc) lesných drevín, predpisy členských štátov na jeho používanie sa líšia a nepočítajú s klimatickou zmenou.Okrem zverejnenia odporúčaní sa na podujatí v Prahe premietal dokumentárny film Lesy bez hraníc, ktorý je voľne dostupný online. Jeho cieľom je informovať odborníkov a verejnosť o problémoch adaptácie lesov na klimatickú zmenu, zvládnutie ktorých si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Vytvorili ho odborníci z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe.Súbežne sa tiež uskutočnilo stretnutie vedcov, univerzitných pedagógov a študentov z desiatich krajín strednej a juhovýchodnej Európy nazvané. Projekt SUSTREE podujatie zorganizoval spoločne so sieťou EÚ EVOLTREE, zameranou na genetické zdroje lesných drevín ako základu na zachovanie lesov.