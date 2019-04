Lesnícke dni budú aj s revivalom skupiny Beatles

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zvolen 23. apríla (TASR) - Aj hity skupiny Beatles budú znieť na otvorení 13. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene. Na tamojšom Námestí SNP ich v piatok (26. 4.) predstavia ich najvernejší napodobovatelia, košická revivalová skupina The Backwards.Ako na stránke podujatia informujú organizátori z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene, sviatok všetkých lesníkov otvoria zelené námestie alebo les ako živá učebnica. Celé námestie predstaví pestrú zmes toho, čo všetci, ktorí sa zaoberajú prácou a zvelebovaním lesa, produkujú. Na otvorení budú tiež sokoliari, kynológovia, vábničiari či lukostrelci.Okrem skupiny The Backwards bude návštevníkov zabávať aj skupina Slovak Tango a ešte predtým sa všetci môžu zapojiť do spoločnej výzvy vytvoriť "živé srdce pre les".Podujatie bude pokračovať v sobotu (27. 4.) na Pustom hrade nad Zvolenom, a to lesníckym sprevádzaním a lesnou pedagogikou pre rodičov s deťmi.Lesnícke dni budú tento rok opäť aj v Bratislave na Partizánskej lúke, kde sa v nedeľu (28. 4.) uskutoční predstavenie lesa pomocou hier a súťaží. Bude tam tiež ukážka práce lesníkov, poľovníkov, včelárov, sokoliarov a rezbárov.Celé podujatie sa skončí v podobnom náučnom duchu v košickom mestskom parku, a to v utorok 7. mája.