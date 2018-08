Lesný požiar v Brandenbursku už dohášajú, no neďaleko sa rozhorel nový

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Treuenbrietzen 27. augusta (TASR) - V oblasti minulotýždňového rozsiahleho lesného požiaru v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko zostáva už iba asi 240 z priebežne asi 3000 nasadených ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú na likvidácii ostatných potenciálnych ložísk ohňa.Zodpovedným predstaviteľom a orgánom však neubudli starosti ani po záchrane troch evakuovaných obcí z okresu Potsdam-Mittelmark.Jestvujú totiž dôvodné obavy, že do lokalít by sa mohlo presunúť množstvo zvedavcov, ktorých prítomnosť by ďalej zvýšila aj tak dosť vysokú mieru rizika ďalšieho vzplanutia lesných porastov. Navyše by sa títo ľudia vystavili nemalému nebezpečenstvu, pretože v regióne sa nachádza ešte mnoho neexplodovaných výbušnín.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Ďalším dôvodom na znepokojenie je fakt, že v susednom okrese Teltow-Fläming objavili v nedeľu požiar, a to na území niekdajšej armádnej strelnice v Jüterbogu, ktorý sa medzičasom rozšíril na územie s rozlohou viac ako 240 hektárov. Hasiči odtiaľ už požiadali o posily.