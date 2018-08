Lesy SR a živnostníci sa dohodli na nových podmienkach pri obstarávaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Živnostníkom, ktorí ťažia kalamitné drevo v územiach obhospodarovaných štátnymi Lesmi SR, by sa od roku 2019 mali zlepšiť podmienky pri verejnom obstarávaní v oblasti ťažby dreva. Garantuje to memorandum, ktoré v uplynulých dňoch podpísali Lesy SR so Združením podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve (ZpžLH) SR.Kým doteraz živnostníci podpisovali s Lesmi SR zmluvy na ťažbu dreva len na obdobie roka, po novom to bude na obdobie štyroch rokov.povedal na utorkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník. Minimálny objem ťažby a približovania dreva na odvoznom mieste za jeden kalendárny rok bude pritom 7000 kubických metrov na výrobný celok.Podľa predsedu (ZpžLH) Jozefa Hana tak bude mať živnostník dlhšiu garanciu práce, bude môcť lepšie vybaviť úver pre nákup lesnej techniky, ktorá je už v niektorých prípadoch značne zastaraná, a bude záruka spravodlivejšieho odmeňovania za prácu. Doteraz sa totiž vyskytovali prípady špekulantstva, keď výherca súťaže na spracovanie kalamitného dreva bol len osobou s počítačom, ktorá ďalej zadávala prácu drobným živnostníkom. Odteraz sa ale musí živnostník preukázať aj adekvátnym technickým vybavením.ZpžLH eviduje do 400 živnostníkov zameraných na ťažbu dreva v lesoch a ďalších asi 170 sympatizantov. Táto skupina vyťaží ročne okolo 80 percent všetkého kalamitného dreva na území obhospodarovanom Lesmi SR.