Lesy SR sa k zisteniam NKÚ SR vyjadria na budúci týždeň

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (Lesy SR), pripravujú podrobnú odpoveď na zistenia, ktoré publikoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR minulý týždeň. Vzhľadom na to, že bolo publikovaných množstvo zistení, Lesy SR poskytnú odpovede na všetky zistenia na tlačovej konferencii, ktorú zvolajú budúci týždeň. Uviedol to pre TASR Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie podniku v reakcii na záverečnú správu NKÚ, zverejnenú 17. mája.priblížil Machava.Lesy SR podľa neho považujú za veľmi pozitívne, že NKÚ konštatuje, žeuviedol Machava.upozornil Machava.Pripomenul, že NKÚ odporučil Lesom SR realizovať viacero opatrení, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť hospodárenie podniku.povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.Ako v piatok (17. 5.) na tlačovej konferencii prezentoval záverečnú správu predseda NKÚ SR Karol Mitrík, úrad vlani vykonal v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolnú akciu zameranú na oblasť politiky lesného hospodárstva a nakladania s majetkom v štátnych podnikoch. Kontrolu hospodárenia vlani vykonali v štátnych podnikoch Lesy SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM) aj v Národnom lesníckom centre. Kontrolu uskutočnil NKÚ aj v podnikoch mestských a obecných lesov.Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR, NKÚ kontrolou identifikoval najmä pri predaji dreva pod trhové ceny, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, pri spôsobe evidencie zásob dreva v expedičných skladoch, pri reklamačných konaniach riešených bez fyzickej obhliadky, ako aj pri procese odpredaja prebytočného majetku, ktorý je zdĺhavý a pre podnik predstavuje správa tohto majetku náklady asi 1 milión eur.Kontrolou bolo podľa úradu zistené, že v niektorých prípadoch prichádzalo so súhlasom generálneho riaditeľstva Lesy SR u tzv. strategických odberateľov k predaju dreva za nižšie ceny, ako boli v tom čase stanovené pre príslušné odštepné závody v platnom cenníku.