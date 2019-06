Lesy SR vyplatia ročne obciam a mestám dane vo výške 6,7 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava / Banská Bystrica 21. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sú významným prispievateľom do rozpočtov obcí a miest. Ročne vyplatia obciam a mestám dane vo výške 6,7 milióna eur. Informoval o tom Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie štátneho podniku.Štátne lesy investujú podľa neho každoročne nemalé finančné prostriedky do budovania a renovácie siete lesníckych náučných chodníkov, prevádzky a opravy vyznaných lesníckych miest, kultúrnych pamiatok, chovu norika muránskho typu, záchrane zubra hrivnatého vo zvernici v Topoľčiankach a budovania siete lesoučební po Slovensku. Zamestnanci sa podľa Machavu zároveň venujú práci s verejnosťou a organizujú ročne takmer 800 akcií pre verejnosť, ktorých sa každoročne zúčastňuje okolo 100.000 ľudí. Tradíciou sú tiež špeciálne lesné školy pre rodiny s deťmi, v rámci ktorých sa môžu spoločne s odborníkom zoznámiť s lesom a zažiť starostlivosť o les v teréne na vlastnej koži.Machava upozornil, že pre mnohé samosprávy by výpadok financií z daní od štátnych lesov znamenal likvidačný škrt v rozpočte. Napríklad pre obec Moštenica v Banskobystrickom kraji dane z lesnej a ornej pôdy predstavujú 60 % z jej celkových príjmov. V podobnej situácii sa nachádzajú napríklad aj obce Čierny Balog, Šaštín či Liptovský Hrádok, ktorých dane zo štátnych lesov tvoria desiatky percent z ich celkových príjmov.Poznamenal, že Lesy SR vytvorili zo svojho zisku osobitný fond, z ktorého prispievajú obciam na opravu verejných ciest sumou 800.000 eur ročne.V starostlivosti o vzdelávanie detí či revitalizáciu obľúbených rekreačných miest sú štátne lesy nenahraditeľným partnerom obcí a miest, tvrdí Machava. Štátny podnik Lesy SR osobitne investuje aj do takmer päťdesiatky významných lesníckych miest a pamiatok. Tie predstavujú pre obyvateľov obcí a miest priestor pre voľnočasové aktivity a rekreáciu. Vzorom významného lesníckeho miesta je napríklad Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu, či Arborétum - Zelené srdce Hrádku v Liptovskom Hrádku, ktoré ročne navštívia v rámci odborného vzdelávania stovky turistov a študentov.