Let's Dance opúšťa obľúbený pár Milan Zimnýkoval a Radka Britaňáková

Tretie kolo súťaže odštartovalo niekoľkými zmenami. Dvojicu v zložení Mária Čírová a Yoris Yacoub nahradil moderátor z Telerána Vratko Sirági a Anna Riebauerová. Pre nedeľný večer dostali ako nový pár imunitu, diváci tak posielali hlasy „len“ zvyšným deviatim párom. V treťom kole si s novou partnerkou zatancoval aj herec Mario Cimarro, Vanda Poláková totiž pre chorobu zo šou odstúpila a nahradila ju Vanesa Indrová. Tú si fanúšikovia Let's Dance pamätajú zo siedmej série ako partnerku komika Fera Jokea.

Nová dvojica, Vratko Sirági a Anna Riebauerová, po štyroch dňoch tréningu predviedli čaču na skladby z filmu Magic Mike. „Máte určite tanečný talent a ste obohatením šou,“ zhodnotila výkon moderátora na úvod Tatiana Drexler. Dvojica očarila Ján Koleníka aj Adelu Vinczeovú. „Toto je pre tvojich konkurentov veľmi zlé,“ odznela z úst Jána Ďurovčíka pochvala za ich výkon a povzbudenie do ďalších kôl. Porota Sirágiho nazvala „novým žralokom“ vo vlnách Let's Dance.

Druhým párom večera boli „piráti z Karibiku“ Jana Kovalčíková a Vilém Čír a ich paso doble. „Ty si paso nezradila, len ruky mali byť trocha vyššie, ale inak super,“ povedal na adresu herečky Koleník. „Viac som sa díval na teba, vedľa svojho tanečného partnera si vynikla,“ pochválil Kovalčíkovú Ďurovčík a Vinczeová dodala: „Ty zlodeja jedna nezbedná, ty si nám ukradla dych.“ Za výkon dostali 28 bodov.

Kráľovské tango s príchuťou Hry o tróny predviedli manželia Gáboríkovci. „Kráľ severu“ Gáborík vo filmovom kole porotu opäť milo prekvapil. „Doteraz si nespotvoril ani jeden tanec v tejto sérii Let's Dance,“ začal Koleník. „Toto je športovec, pri ktorom mám pocit, že sa dívam na tanečníka,“ ocenil Ďurovčík. Tango vynieslo manželom Gáboríkovcom 25 bodov.

Pieseň z filmu Kabaret a quickstep… Vystúpenie herečke Helene Krajčiovej opäť vyšlo a na nohy „postavilo“ väčšinu poroty. „Liza Minnelli by to takto famózne neodtancovala,“ zhodnotila Vinczeová. „Výborné číslo,“ dodala Drexler. „Bolo to fantastické, ťažké a všetko fungovalo. V kútiku duše som dúfal, že to odspievaš, veď ty si aj famózna speváčka,“ pochválil Krajčiovú Ďurovčík. Tá mu jeho prosbu aj splnila a kúsok zo slávnej skladby odspievala. Dvojica si vytancovala 37 bodov, padli dve desiatky.

Slowfox na skladbu z rozprávky Kráska a zviera vo filmovom kole tancovali Henrieta Farkašová a Marek Klič. „V prvom kole ste boli vynikajúci, v tomto kole ste to ale neprekonali,“ zhodnotila Drexler. „Princezná ti pristane, ale ja si už pri tebe želám niečo jašivejšie,“ pridala sa Adela a Ďurovčík dodal: „Bolo to kostrbaté.“ V nedeľu si vytancovai 21 bodov.

Na film Maska si na parkete zaspomínali Richard Autner a Dominika Rošková, ktorí predviedli quickstep. „Áno, áno, áno – je to komika, je tu šou, je to fantastické. Po zádumčivých scénach prišla šou,“ začal Koleník. „Som v šoku, ale zachránila to Dominika. Z tvojej strany to bolo slabučké vzhľadom na to, čo si predviedol v predošlých kolách. Bolo to málo,“ zhodnotil Ďurovčík. Naopak, Adele sa vystúpenie páčilo a dvojicu ocenila vzhľadom na fakt, že išlo o filmové kolo. 24 bodov – toľko získali v nedeľu od „rozhádanej“ poroty.

„On je náš hrdina,“ odznelo pred Valábikovým vystúpením z úst Viktora Vinzceho. Bývalý hokejista si tancom zaspomínal na slávny film Vrchní, prchni a na parkete predviedol s Eliškou Lenčešovou viedenský valčík. „Bolo to pekné a ja sa teším, že vám to vyšlo,“ začala Adela Vinczeová a Koleník dodal: „Malo to úroveň.“ Pridala sa Drexler: „Stalo sa to, čo som považovala za nemožné. Bolo to veľmi dobré.“ Napokon, Valábikov výkon ocenil zásadnou aj Ďurovčík. „Boris Valábik dnes tancoval.“ Za valčík získali 26 bodov.

Na slávnu skladbu z filmu Desperado zatancoval paso doble Mario Cimarro. „Cítil som spojenie medzi vami a bolo to krásne,“ zhodnotil Koleník. „Veľmi dobré kroky, aj postavenie tela a vaša tvár je úžasná práve pre paso doble,“ pochválila herca zo Skrytej vášne Drexler. Pár si vybojoval 19 bodov.

Posledným súťažným párom nedele sa stala Gabika Marcinková a Matyáš Adamec. Tancovali na skladbu z filmu Hriešny tanec a predviedli sambu. A hoci slávna filmová zdvíhačka im nevyšla, porota ich vystúpenie ocenila. „Zdvíhačka nefungovala, ale nevadí. Bola to jasne rozoznateľná samba, prekrásne, číre tancovanie,“ začala Drexler. „Technicky vynikajúce, ale keď tam má byť zdvíhačka, tak sa musí urobiť,“ dodal Ďurovčík. Hriešny tanec im vyniesol 35 bodov.

Dvojica si naposledy zatancovala Rumbu na motív filmu Avatar. Ani jeden z nich neskrýval po vypadnutí emócie a Radka mala slzy v očiach.

Milan Zimnýkoval & Radka Britaňáková: Viedenský valčík | Full 2. kolo | Let's Dance 2023

Zdroj: markiza.sk