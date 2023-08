Letanovská označila koalíciu OĽaNO za prepadnutý hlas, podľa Jurinovej strana Demokrati odstúpi sama

Matovič nie je schopný spolupráce

Obidve strany sú v ohrození

26.8.2023 (SITA.sk) - Volebná jednotka koalície hnutia OĽaNO a priatelia Erika Jurinová verí, že stranu Demokrati nebude potrebné vyzývať, aby pred voľbami odstúpili v prospech OĽaNO a priatelia, ale že k takémuto rozhodnutiu dospejú sami. Uviedla to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.Líderka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská oponuje, že koalícia OĽaNO a priatelia je fakticky prepadnutým hlasom, lebo aj keby sa jej podarilo prekročiť potrebné kvórum a dostať sa do parlamentu, nemá koaličný potenciál.Pripomenula, že predseda obyčajných ľudí Igor Matovič sa sám vylúčil zo spolupráce, keď si dal podmienku na vstup do koalície v podobe 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách. „Igor Matovič jasne ukázal, že nie je schopný spolupráce," povedala.Jurinová tvrdí, že by, ani v prípade, ak by prekrúžkovala Matoviča a stala sa líderkou hnutia, podmienku 500-eurovej odmeny nezrušila. Líderka kandidátky obyčajných ľudí hodnotí rozdelenie hnutia OĽaNO negatívne, ona sama bola od začiatku proti. Myslí si, že cieľ tohto rozdelenia nebude naplnený.Pripomenula, že pôvodným cieľom vzniku Demokratov bolo poskytnúť alternatívu pre demokratických voličov, ktorí nechceli voliť OĽaNO, no výsledok je ten, že oba politické subjekty sú v pásme ohrozenia. Letanovská neverí, že oddelenie frakcie predsedu Demokratov Eduarda Hegera bolo Matovičovým nápadom, pripomenula, že samotný líder obyčajných ľudí v súčasnosti hodnotí odtrhnutie Hegera a jeho frakcie ako negatívne.