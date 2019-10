Letecká spoločnosť Southwest Airlines odložila návrat strojov 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. októbra (TASR) - Americké aerolínie Southwest Airlines odložili návrat boeingov 737 MAX do prevádzky až na február. Spoločnosť pôvodne počítala s tým, že jej stroje 737 MAX začnú opäť lietať začiatkom januára.oznámila spoločnosť. Ešte začiatkom októbra aerolínie počítali s opätovným nasadením lietadiel k 5. januáru.Southwest Airlines sú tak ďalšou leteckou spoločnosťou, ktorá v posledných dňoch oznámila odklad návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky. Zhruba pred desiatimi dňami tak urobila spoločnosť American Airlines. Začiatkom septembra ešte predpokladala, že lietadlá 737 MAX začnú opätovne lietať začiatkom decembra, v októbri však termín posunula na 16. január.Aerolínie Southwest Airlines sú najväčším prevádzkovateľom lietadiel 737 MAX. Vo svojej flotile ich majú celkovo 34. Lietadlá tohto typu uzemnili regulačné úrady po celom svete v marci tohto roka v reakcii na dve havárie, ktoré nasledovali v relatívne krátkom čase po sebe.Najskôr sa 29. októbra minulého roka zrútilo do Jávskeho mora lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air. Následne 10. marca tohto roka krátko po štarte z letiska v etiópskej Addis Abebe havarovalo lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali celkovo 346 životov. Za príčinu havárií je považovaný systém známy ako MCAS, ktorý je určený na stabilizáciu lietadla za letu.