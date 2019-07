Letecké dni SIAF opäť aj s lietadlom so systémom AWACS

Na archívnej snímke Medzinárodné letecké dni SIAF na letisku Sliač. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Sliač 8. júla (TASR) – Špeciálne prieskumné lietadlo včasného varovania AWACS s charakteristickým radarom v tvare taniera bude jednou z atrakcií medzinárodných leteckých dní SIAF, ktoré budú na Letisku Sliač v dňoch 3. a 4. augusta. Lietadlo sa návštevníkom predstaví v rámci statickej ukážky opäť po niekoľkých rokoch, kedy malo na Sliači premiéru.V rámci dynamických ukážok nebude chýbať majstrovstvo pilotáže Francúzov na lietadlách Alpha Jet. Na letové ukážky sa pripravujú aj Vzdušné sily Ozbrojených síl SR so stíhačkami MIG 29, vrtuľníkmi Black Hawk či dopravným lietadlom Spartan. Vládna letka predvedie svoje lietadlá Airbus A319 a Fokker 100 s podobizňou generála Milana Rastislava Štefánika na zadnej časti trupu. Organizátori si zároveň leteckými dňami pripomenú sté výročie úmrtia generála M. R. Štefánika a 75. výročie Slovenského národného povstania.Na SIAF budú aj majstri leteckej akrobacie Frecce Tricolori. Predstavia sa tiež lietadlá F-16, a to z troch krajín, z toho dve v letových ukážkach. Návštevníci SIAF 2019 budú mať príležitosť porovnať majstrovstvo gréckych a poľských vojenských pilotov na lietadle tej istej kategórie F-16 Block 52+. Belgičania zase zaujmú so svojou F-16 pozíciu v statike.Návštevníci uvidia aj dynamickú ukážku historického skvostu – lietadla Spitfire v podaní majiteľa lietadla Stephena Steada. Supermarine Spitfire je známe tým, že na ňom lietal jeden z najvýznamnejších československých pilotov, generálmajor Otto Smik. Z Poľska priletia skúsení piloti, ktorí predstavia ďalšie historické lietadlo - JAK 3 U. Chorvátske vzdušné sily vysielajú na Sliač dva zaujímavé vrtuľníky OH-58D Kiowa Warrior.Lístky sa po oba festivalové dni začnú predávať pri bránach už od 7.00 h. Letisko sa otvára o 8.00 h. Letový program štartuje tradične o 10.00 h. Organizátori zároveň na Facebooku spúšťajú skupinu Cestujem na SIAF, v rámci ktorej sa môžu kamaráti, susedia či známi z rovnakých miest vzájomne dohodnúť na zdieľanej jazde autom. Cieľom je necestovať na SIAF v aute sám, ale plnohodnotne ho využiť.Medzinárodné letecké dni sa snažia byť aj ekologické a ohľaduplné k prírode. V nápojových zónach sa bude čapovať pivo či nealko nápoje do zálohovaných pohárov. Festivalovým štandardom sa všade vo svete stáva žetónový systém. Pri kúpe nápojov bude platiť aj na SIAF.TASR o novinkách v programe SIAF 2019 informovala hovorkyňa leteckých dní Zdenka Marehefková.