Letecké opravovne Trenčín a Aero Vodochody Aerospace podpísali zmluvu, podľa Naďa spolupráca prinesie rozvoj a rast

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) a Aero Vodochody Aerospace, a.s. v sobotu za účasti ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ministerky obrany ČR Jany Černochovej počas Medzinárodných leteckých dní - SIAF 2022 podpísali Zmluvu o strategickej spolupráci.Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková . Dohodli sa na spolupráci na výrobe konštrukčných celkov, pri integrácii a výrobe avioniky a systémov pre lietadlo L-39 NG, ako aj integrovanej logistickej podpore, údržbe a modernizačných procesoch pre lietadlá L-39 a L-39 NG.Letecké opravovne Trenčín a Aero Vodochody zmluvou nadväzujú na dohody o generálnych opravách lietadiel L-39 a zároveň na skutočnosť, že LOTN je hlavným priemyslovým partnerom Aero Vodochody pre SR.„Naše trenčianske opravovne majú za sebou stovky opráv a modernizácií vojenských aj civilných lietadiel, a to aj pre zahraničných zákazníkov. Verím, že táto spolupráca bude znamenať ďalší posun v rozvoji a raste štátneho podniku,“ uviedol pri podpise zmluvy minister Jaroslav Naď.Letecké opravovne Trenčín sa podieľajú na udržaní obranyschopnosti SR v oblasti údržby leteckej techniky pre Vzdušné sily Ozbrojených síl SR. „Spoluprácou sa rozšíri portfólio spoločnosti, zabezpečí sa regionálna zamestnanosť, zvýši sa odbornosť personálu aj vďaka budúcej spolupráci so strednými a vysokými školami v rámci SR,“ priblížil generálny riaditeľ LOTN Ľubomír Galko