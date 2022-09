Leteckí záchranári zasahovali pri nehode motorky v lokalite Zakvášov, prevážali zranenú spolujazdkyňu

18.9.2022 (Webnoviny.sk) -Posádka leteckých záchranárov si po prílete v blízkosti miesta nešťastia prevzala do svojej starostlivosti 24-ročnú spolujazdkyňu, ktorá po páde z motocykla utrpela vážne poranenie hlavy a úraz hornej končatiny.„Lekárka jej poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie, podala potrebnú medikamentóznu liečbu a po preložení na palubu vrtuľníka bola pacientka v stabilizovanom stave, no s vážnym poranením, transportovaná do nemocnice v Žiline,“ uviedla Hopjaková.