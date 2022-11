Leteckú šou v Dallase ukončila smrteľná havária, keď sa stíhačka zrazila s bombardérom (video)

13.11.2022 (Webnoviny.sk) - Šesť ľudí zomrelo, keď sa počas leteckej šou v americkom Dallase v sobotu zrazili dve historické vojenské lietadlá a havarovali. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to v nedeľu uviedol okresný sudca Clay Jenkins odvolávajúc sa na okresného súdneho lekára. Úrady podľa Jenkinsa naďalej pracujú na identifikácii obetí.Stroje Boeing B-17 Flying Fortress a Bell P-63 Kingcobra sa zrazili a havarovali okolo 13:20 miestneho času, uviedol americký Federálny letecký úrad (FAA) vo vyhlásení.Nešťastie sa stalo na podujatí Wings Over Dallas neziskovej organizácie Commemorative Air Force. Na niekoľkých videách zo sociálnych sietí je vidno ako stíhacie lietadlo vletelo do bombardéra, čo spôsobilo, že sa rýchlo zrútili na zem a začali horieť.