Letiská nezvládajú nápor dovolenkárov – čo robiť, ak mešká let alebo ho cestou na letisko zmeškáte?

26.7.2022 (Webnoviny.sk) -Mnoho klientov sa aktuálne zaujíma o to, ako kryje cestovné poistenie súčasné situácie na letiskách, kedy lietadlá meškajú či už z dôvodu štrajku zamestnancov alebo nedostatku personálu. Pripomíname, že meškanie letu a zrušenie letu do zahraničia napríklad z dôvodu štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti alebo letiskového personálu nie je cestovným poistením kryté, ani sa nedá dopoistiť."V prípade zrušenia letu alebo meškania letu, ktorý je zabezpečovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo s odletom v rámci európskeho priestoru majú cestujúci podľa európskeho práva nárok na odškodnenie. Odporúčame klientom obrátiť sa na príslušnú leteckú spoločnosť priamo na letisku a žiadať riešenie alebo sa obrátiť na spoločnosti, ktoré vymáhajú od leteckých spoločností náhrady," radí manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubomíra Hricová.Aj kvôli takýmto prípadom odporúčame klientom uzatvárať v rámci cestovného poistenia vyššie poistné balíky, v ktorých majú poistené zmeškanie verejného dopravného prostriedku do zahraničia a poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia.má klient nárok na plnenie za cestovné náklady potrebné na cestu do inej cieľovej stanice, z ktorej môže pokračovať v ceste do cieľovej destinácie v zahraničí. Poistenie takisto kryje nutné výdavky na občerstvenie, toaletné potreby či nevyhnutný nocľah do výšky limitu."Toto plnenie sa týka prípadov, ak klient zmeškal do­pravný prostriedok z objektívnych príčin, akým je napr. úraz, dopravná nehoda, technická porucha použitého dopravného prostriedku, meškanie rezervovaného letu/ dopravného prostriedku napríklad z dôvodu nepriaznivého počasia," pripomína Ľ. Hricová z UNIQA.Cestovné poistenie tiež kryjeTýka sa prípadov, ak by klientovi meškalo lietadlo a nestihol by napr. vlak domov na, ktorý má zakúpený cestovný lístok."Klientom v takom prípade uhradíme výdavky na taxík/autobus/vlak alebo výdavky na nocľah, občerstve­nie či toaletné potreby pri spiatočnej ceste zo zahraničia do miesta bydliska, pokiaľ nie je možné v plánovanej ceste pokračovať v dôsledku oneskoreného príchodu na letisko či stanicu," vysvetľuje Ľ.Hricová.Dovolenkári sa aktuálne stretávajú aj s prípadmi, keď ichdo destinácie spolu s nimi prípadne dorazí, ale je poškodená. V prípade, že máte v rámci cestovného poistenia zahrnuté aj pripoistenie batožiny, je potrebné, aby klient ihneď stratu alebo poškodenie batožiny nahlásil na letisku a požadoval tlačivá dokumentov pod názvom"Tieto dokumenty sú dôležité pri nahlasovaní poistnej udalosti do poisťovne. Bez týchto dokumentov nie je možné nahlásiť poistnú udalosť," upozorňuje Ľubomíra Hricová z UNIQA.Informačný servis