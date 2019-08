Letisko Hongkongu po protestoch obnovilo prevádzku

Dav cestujúcich počas protestu demonštrantov v odletovej hale medzinárodného letiska v Hongkongu 12. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 13. augusta (TASR) - Medzinárodné letisko v Hongkongu obnovilo v utorok ráno miestneho času svoju prevádzku po tom, ako v pondelok zrušilo neodbavené pondelňajšie lety, keďže v jeho hlavnom termináli už štvrtý deň pokračovali protivládne protesty. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie samotného letiska s tým, že stovky letov na jednom z najrušnejších letísk sveta stále neobnovili.Letisko v Hongkongu zrušilo v pondelok neodbavené lety po tom, ako sa tam v príletových halách zišlo vyše 5000 protestujúcich. Letisko obvinilo demonštrantov z blokovania odletov.Ako napísala agentúra Reuters, presný dôvod uzatvorenia letiska nebol jasný, keďže šlo o pokojnú demonštráciu. Väčšina z protestujúcich odišla krátko po polnoci a v utorok ráno miestneho času sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov.Hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific uviedla, že v utorok ráno bolo stále zrušených vyše 200 letov.Protestujúci uviedli, že na hongkonské letisko sa plánujú v utorok popoludní vrátiť, aby v demonštráciách pokračovali. Podľa AFP nie je jasné, či sa demonštranti vrátia vo veľkom počte a ani to, či im to letisko umožní.Mnohí z demonštrantov kritizovali postup polície, ktorá v nedeľu použila proti davu z blízkej vzdialenosti slzotvorný plyn a nesmrtiacu muníciu. Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú žiadne znaky zoslabenia - ani po dvoch mesiacoch, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona umožňujúci vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.