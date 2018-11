Letisko Košice má za sebou rekordnú charterovú sezónu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. novembra (TASR) – Letisko Košice má za sebou najúspešnejšiu a zároveň najdlhšiu charterovú sezónu vo svojej histórii. Ako TASR informovala marketingová manažérka letiska Jana Tomková, oproti vlaňajšku ide takmer o 40-percentný medziročný nárast.Počas tohtoročnej letnej sezóny bolo na a z letiska Košice vypravených spolu 591 charterových letov, čo predstavuje deväť destinácií v desiatich krajinách. Prvý charter smeroval do Hurgady 25. mája a posledný letel na rovnaké miesto 3. novembra.uviedla s tým, že najnavštevovanejšími destináciami boli Antalya v Turecku, Burgas v Bulharsku a egyptská Hurgada.Viac než 11-percentný medziročný nárast zaznamenalo košické letisko aj čo sa týka celkového počtu vybavených cestujúcich za obdobie od januára do októbra, kedy vybavili 482.329 cestujúcich.spresnila Tomková.Posledné mesiace letisko zaznamenalo výrazný nárast počtu cestujúcich na dovolenkových linkách, pričom bolo v ponuke týchto 19 destinácií s odletom z Košíc - Tirana (Albánsko), Burgas (Bulharsko), Varna (Bulharsko), Podgorica (Čierna Hora), Rijeka (Chorvátsko), Hurgada, Marsa Alam (Egypt), Thessaloniki, Korfu, Patras, Rodos, Larnaca, Heraklion (Grécko), Palma de Mallorca, Barcelona (Španielsko), Lamezia Terme, Olbia (Taliansko), Monastir (Tunisko) a Antalya (Turecko).Po ukončení charterovej sezóny možno prostredníctvom partnerských aeroliniek letiska Košice naďalej cestovať z Košíc do viac než 500 destinácií len s jedným prestupom.pripomenul priamu leteckú linku výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej.