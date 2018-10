Letisko Poprad-Tatry má za sebou rekordných deväť mesiacov

Na archívnej snímke lietadlo talianskej spoločnosti priváža dovolenkárov z Tel Avivu na novej charterovej linke z izraelského Tel Avivu počas spustenia letnej charterovej sezóny na letisku Poprad-Tatry v Poprade. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 27. októbra (TASR) - Letisko Poprad – Tatry, a. s., má za sebou jednu z najúspešnejších letných sezón. Ako TASR informovala jeho výkonná riaditeľka Ivana Herkeľová, svedčí o tom počet prepravených cestujúcich, ktorý medziročne zaznamenal osempercentný nárast. Spolu 71.348 cestujúcich v priebehu deviatich mesiacov je doteraz najvyššie číslo v histórii letiska za posledných 25 rokov.Tohtoročnú letnú sezónu Herkeľová hodnotí ako mimoriadne úspešnú. Podľa jej slov k tomu prispela aj novinka letnej sezóny, ktorou boli odlety do Podgorice – hlavného mesta Čiernej Hory.spresnila.uviedla Herkeľová s tým, že sa zároveň pracuje na ďalšom rozvoji letiska a jeho zámerom je rozlietať nové pravidelné letecké spojenie. V súvislosti s tým podľa nej už prebiehajú rokovania.V poradí tretiu letnú sezónu popradské letisko ukončilo 3. októbra posledným charterovým letom s izraelskými turistami v rámci incomingovej linky s odletom do Tel Avivu. Zimnú sezónu začne v polovici decembra pravidelnou linkou na trase Poprad – Riga. Opäť očakáva aj charterové lety z Kyjeva určené pre zahraničných turistov.Počet prepravených cestujúcich Letiska Poprad – Tatry každoročne narastá. V závere roka by mal dosiahnuť hodnotu 88.000.