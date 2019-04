Letisko v albánskej Tirane zabezpečila po prepade lietadla armáda

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/DPA Foto: FOTO TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 11. apríla (TASR) - Albánske ministerstvo obrany v stredu povolalo na letisko do Tirany armádu, ktorá má zabezpečiť situáciu po tom, ako tam v utorok pätica maskovaných mužov prepadla lietadlo spoločnosti Austrian Airlines (AUA) a ukradla milióny eur. Informovala o tom agentúra AP.Ministerka obrany Olta Xhackaová uviedla, že vojenskej polícii a špeciálnemu práporu vzdušných síl nariadila, aby v okolí medzinárodného letiska Matky Terezy v Tirane vytýčili bezpečnostnú zónu.Útočníci ukradli peniaze v okamihu, keď ich zamestnanci nakladali do lietadla. Vyšetrovacie orgány presnú sumu peňazí nepotvrdili, podľa albánskych médií však ide až o desať miliónov eur.Polícia jedného z útočníkov, ktorý mal údajne so sebou samopal, granát a niekoľko zásobníkov, zastrelila na úteku. Bezpečnostné sily dodali, že na troch rôznych miestach sa našli vraky troch obhorených vozidiel, ktoré boli použité pri prepade.Na palube Airbusu A-320 sa v čase incidentu nachádzalo 134 pasažierov. Cestujúci ani letecký personál neutrpeli zranenia.Po niekoľkohodinovom oneskorení lietadlo odletelo do Viedne, kde pristálo o 19.18 h.