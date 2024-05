Letisko v Mníchove na niekoľko hodín uzavreli, protestujúcich klimatických aktivistov zatkla polícia (foto)

ℹ️ Die Regierung subventioniert die Flugbranche mit jährlich mehr als zwölf Milliarden Euro, hauptsächlich durch den Verzicht auf eine Kerosin- und eine Mehrwertsteuer. Knapp die Hälfte aller Flugtickets werden somit ausschließlich durch Steuergelder finanziert.

Wir fordern Ehrlichkeit von der Regierung!

Wir müssen den Ernst der Lage ehrlich benennen.

Die Zeit zu handeln ist jetzt!



18.5.2024 (SITA.sk) - Letisko v nemeckom Mníchove v sobotu na niekoľko hodín uzavreli po tom, čo do areálu prenikli šiesti klimatickí aktivisti a prilepili sa na prístupové cesty vedúce k tamojším dráham. Ako informuje tlačová agentúra dpa, aktivisti z klimatického hnutia Posledná generácia protestovali proti lietaniu - najznečisťujúcejšej forme dopravy. Polícia ich zatkla.Prílety plánované na Letisko Mníchov museli podľa jeho hovorcu odkloniť na iné letiská. Po niekoľkých hodinách tamojšie dve dráhy otvorili, no stále môžu nastať určité narušenia letového poriadku.Posledná generácia na sociálnej sieti X obvinila nemeckú vládu z toho, že bagatelizuje negatívne vplyvy lietania na životné prostredie namiesto toho, aby „konečne úprimne konala“.Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeser skritizovala protesty a vyzvala na to, aby sa skončili. „Takéto trestné činy ohrozujú leteckú dopravu a poškodzujú ochranu klímy, pretože spôsobujú len nedostatok porozumenia a hnev,“ uviedla na X. Zároveň pochválila políciu za jej úsilie vrátiť na letisko poriadok a vyzvala na kontrolu bezpečnostných opatrení na letisku.Generálny riaditeľ Združenia nemeckých letísk Ralph Beisel tiež ostro skritizoval klimatických aktivistov. „Prekročenie bezpečnostnej oblasti na letisku nie je žiadny triviálny priestupok. Viac ako stovkám tisícom cestujúcich bol znemožnený uvoľnený a presný začiatok ich Svätodušnej dovolenky,“ vyjadril sa pre dpa. Tiež vyzval na prísnejšie tresty pre aktivistov, ktorí preniknú na letiská.