Letky ministerstiev obrany a vnútra sa zlúčia najskôr začiatkom roka 2022, tvrdí Naď

Čistý relikt komunizmu

Prvý prišiel s návrhom Galko

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany SR Ministerstva vnútra SR by bolo možné najskôr v januári 2022. Rozhodnutie o ich spojení bude vychádzať z analýzy, ktorú vláda deklarovala už v programovom vyhlásení.Pre novinárov to uviedol Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď OĽaNO ).Predošlá vláda bola proti zlúčeniu oboch letiek. Argumentovala tým, že humanitárne lety sa vybavujú ľahšie pre civilné lietadlá než pre vojenské.„Všetky humanitárne lety Českej republiky, alebo ktorejkoľvek z krajín Európskej únie (EÚ) či NATO, patria do pôsobnosti ministerstva obrany,“ uviedol Naď a dodal, že žiadna z týchto krajín nemá problém dostávať povolenia.Preto si nemyslí, že by zlúčenie prinieslo v tomto ohľade nejaké problémy.Jaroslav Naď zdôraznil, že Slovensko je jediná krajina v EÚ a v NATO , ktorá má vládnu letku pod ministerstvom vnútra.„Čistý relikt komunizmu, keď sa komunistickí pohlavári báli vojenského velenia a dali vládnu letku na štýl ZSSR pod ministerstvo vnútra,“ komentoval tému na sociálnej sieti. Zlúčenie letiek by mohlo priniesť aj úspory.„Dnes máme dve letky, je pochopiteľné, že ak by z toho vznikla jedna letka, tak je zrejmé, že viacero duplikácií by zaniklo,“ uzavrel Naď s tým, že všetko ukáže až vypracovaná analýza.O prechode vládnej letky pod ministerstvo obrany sa hovorilo už v roku 2014. Navrhoval to vtedajší exminister obrany Ľubomír Galko Poukazoval na skutočnosť, že v tom čase mali vládnu letku pod obranou len krajiny ako Ekvádor, Irak, Kuba, Pakistan, Rusko, Ukrajina, Bielorusko či Vietnam.Slovensko bolo podľa neho malou krajinou na to, aby dokázalo dve letky finančne utiahnuť. Prechod letky ministerstva vnútra, ktorá prepravuje štátnych predstaviteľov pod vzdušné sily, navrhoval v tom roku aj ďalší bývalý minister obrany Martin Fedor