Letná dovolenka v Chorvátsku: Občania z desiatich štátov EÚ nemusia preukazovať dôvod vstupu

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Občania desiatich členských štátov Európskej únie , vrátane Slovenska, už nebudú musieť pre dobrú epidemiologickú situáciu preukazovať v Chorvátsku dôvod vstupu do krajiny. Budú môcť prísť za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie koronavírusu.Stále však bude potrebné dodržiavať všeobecné a špecifické odporúčania chorvátskeho ústavu verejného zdravia. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) na Slovensku Dubravko Miholić v súvislosti s rozhodnutím vlády Chorvátskej republiky minulý týždeň o úplnom otvorení hraníc krajiny desiatim vybraným členským štátom EÚ.Popri Slovensku sa to týka aj Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovinska.Pre zamedzenie dopravným zápcham na hraničných priechodoch a skrátenie čakania na prekročenie štátnej hranice, ktoré bude vzhľadom na zber doplňujúcich údajov oproti minulým rokom predĺžené, Chorvátsko odporúča zahraničným občanom, aby vopred zaslali potrebné údaje cezChorvátske ministerstvá vnútra a cestovného ruchu zriadili tento portál so zámerom zefektívniť prechod cez hranice a oboznámiť hostí a návštevníkov s epidemiologickými opatreniami platnými v Chorvátsku."Táto vláda neustále zvažuje všetky možnosti pre vytvorenie rovnováhy medzi ekonomickou a zdravotnou bezpečnosťou a zároveň zefektívňuje celý systém, v ktorom prepájame segmenty cestovného ruchu, dopravy a zdravia," povedal chorvátsky minister cestovného ruchu Gari Cappelli pri predstavení projektu EnterCroatia.Toto inovatívne riešenie podľa neho umožní zrýchlený vstup turistov do Chorvátska, kde poskytneme všetky bezpečnostné protokoly a komunikáciu s hosťami."Chorvátsko je považované za krajinu s veľmi účinným systémom pripravenosti a s priaznivou epidemiologickou situáciou. A pokiaľ ide o cestovný ruch, je to príležitosť znova sa preukázať ako destinácia, ktorá kladie dôraz na bezpečnosť a inovácie," uviedol Cappelli.Riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia so sídlom v Záhrebe Kristjan Staničić informoval, že po dosiahnutí vynikajúcej epidemiologickej situácie v krajine a otvorení hraníc vytvorením osobitného portálu splnili všetky potrebné podmienky pre rýchly, efektívny a bezpečný príchod turistov do Chorvátska."Veríme, že naša nová propagačná kampaň Dovolenka, akú si zaslúžite, je bližšie, než ste dúfali, pomôže občanom okolitých krajín, aby nás čoskoro navštívili a aby ich počet narastal," poznamenal Staničić.Keď občania uvedených členských krajín EÚ vstúpia do Chorvátska, bude podľa CHTZ zaznamenaný ich príchod spolu s ďalšími údajmi (miesto pobytu v Chorvátsku, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa) pre možnú potrebu kontaktu z epidemiologických dôvodov.Zároveň všetci, ktorí vyplnia svoje údaje cez internet, dostanú do svojej e-mailovej schránky pokyny obsahujúce epidemiologické informácie a opatrenia platné v Chorvátsku pre ich bezpečný pobyt v krajine. V súčasnosti je web v chorvátčine a angličtine.Počas najbližších dní bude aj v mnohých ďalších jazykových mutáciách a cestujúci dostanú pokyny vo svojich vlastných jazykoch, vrátane slovenčiny. Cestujúci, ktorí zasielajú údaje týmto spôsobom, sa nemusia ďalej zdržiavať na hraničnom priechode, aby poskytli potrebné údaje, hraničná polícia ich bude mať v systéme.Cestujúci, ktorí nepredložia svoje dáta prostredníctvom spomínanej žiadosti, tak môžu urobiť na hraničnom priechode pri vstupe do Chorvátska, budú však potrebovať dlhší čas na čakanie v samostatnom pruhu.