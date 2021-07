Letná olympiáda v Tokiu (streľba – vzduchová puška): Patrik Jány vo finále bojoval o medailu, zdolal aj bronzového z Ria

aktualizované 25. júla 9:16



25.7.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány skončil na siedmom mieste v disciplíne vzduchová puška na 10 m na olympijských hrách v Tokiu.Dvadsaťtriročný olympijský debutant si po výborne zvládnutej kvalifikácii a štvrtom mieste vybojoval účasť v osmičke najlepších, ale v záverečnej medailovej hre nervov už neuspel.V desiatich výstreloch dvakrát dosiahol výkon slabší ako 10 a napokon sa ocitol v eliminácii s Američanom s Lucasom Kozenieskym. Ak by nad ním zvíťazil, vyhol by sa siedmemu miestu a pokračoval by v súťaži. Mladý Slovák dosiahol výsledok 9,8, kým Američan 10,2.Jány vo svojej premiére na OH zdolal bronzového medailistu z Ria de Janeiro Rusa Vladimira Maslennikova, ktorý skončil ôsmy.Olympijským víťazom stal Američan William Shaner, ktorý v záverečnej eliminácii odsunul na druhé miesto Číňana Li-chao Šenga. Výsledný výkon Shanera 251,6 bodu je hodnota nového olympijského rekordu. Bronz si vystrieľal ďalší čínsky reprezentant Chao-žan Jang.V kvalifikácii dosiahol Jány v konkurencii 47 strelcov štvrtý najlepší výkon 630,5 bodu. Lepší ako 23-ročný slovenský debutant na OH boli iba víťazný Chao-žan Jang (632,7), Američan Lucas Kozeniesky (631,5) a Shaner (630,8).V osemčlennom finále boli aj Turek Omer Akgun, Rus Vladimir Maslennikov, Maďar István Péni a nakoniec strieborný Li-chao Šeng.