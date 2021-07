Letná olympiáda v Tokiu (trap): Erik Varga bojuje o finále, kde môže zabojovať o medailu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Erik Varga figuroval na dvanástej priečke po prvom dni kvalifikácie súťaže v trape mužov na olympijských hrách v Tokiu a ak chce pomýšľať na finále, tak druhý kvalifikačný deň potrebuje stopercentný zásah.Súťaž v trape mužov na OH 2020 vyvrcholí vo štvrtok 29. júla. Najprv od 2.50 h SELČ jej 29 účastníci odstrieľajú zostávajúce dve položky kvalifikácie a šesť najlepších si to potom rozdá o medaily od 8.30 h SELČ.Štyridsaťpäťročný Erik Varga je na svojej štvrtej olympiáde, pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro ako jeden z favoritov obsadil 21. priečku. Jeho najlepší olympijský výsledok sa spája s deviatym miestom v trape na OH 2008 v Pekingu.Varga je aj dvojnásobný majster sveta v trape z rokoch 2014 a 2015 a tiež majster Európy z roku 2011 a celkový víťaz Svetového pohára 2013. Na Európskych hrách v Baku 2015 získal zlato v tímovom mixe s Rehák Štefečekovou a striebro v individuálnej súťaži.