Letná olympiáda v Tokiu (trap): Vargovi unikol postup do finále trapu v rozstrele

29.7.2021 - Slovenskému strelcovi Erikovi Vargovi unikol postup do šesťčlenného finále trapu na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii dosiahol 122 bodov rovnako ako ďalší piati strelci a o jeho vyradení rozhodol až dodatočný rozstrel o poslednú postupovú miestenku. V ňom zaváhal hneď v úvode a celkovo obsadil 11. priečku.Varga trafil v stredu v prvý deň kvalifikácie v troch položkách 73 zo 75 terčov a bol priebežne dvanásty, vo štvrtok sa v zostávajúcich dvoch pomýlil iba raz. Rovnaký výsledok ako on dosiahli na strelnici Asaka Shooting Range ďalší piati jeho súperi a táto šestica bojovala v rozstrele o jedinú zostávajúcu miestenku do finále. Získal ju napokon Mexičan Jorge Martin Orozco Diaz.V kvalifikácii bol najlepší Čech Jiří Lipták, ktorý trafil 124 terčov. Do bojov o medaily postúpili aj Brit Matthew John Coward Holley, Abdulrahman Al Faihan z Kuvajtu, ďalší český reprezentant David Kostelecký a Číňan Jü Chaj-čcheng (všetci 123 v kvalifikácii).Štyridsaťpäťročný Varga je na svojej štvrtej olympiáde, jeho maximom je 9. priečka v trape na OH 2008 v Pekingu. V sobotu sa ešte v Tokiu spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou predstavia v mix trape.

trap muži - kvalifikácia: 1. Jiří Lipták (ČR) 124, 2. Matthew John Coward Holley (V. Brit.) 123+21, 3. Abdulrahman Al Faihan (Kuv.) 123+20, 4. David Kostelecký (ČR) 123+5, 5. Jü Chaj-čcheng (Čína) 123+2, 6. Jorge Martin Orozco Diaz (Mex.) 122+17, 7. Talal Alrashidi (Kuv.) 122+16, 8. Alexej Alipov (ROC) 122+10, 9. Alberto Fernandez (Šp.) 122+6, 10. Mauro de Filippis (Tal.) 122+1, 11. Erik VARGA (SR) 122+1





