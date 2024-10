Letná súťaž na čerpacích staniciach ORLEN pozná víťaza

14.10.2024 (SITA.sk) -Súťaž s ORLENOM prebiehala v období od 1. 6. do 31. 8. 2024 a podmienkou bolo natankovanie minimálne 20 litrov paliva Verva alebo Efecta na akejkoľvek čerpacej stanici ORLEN v Slovenskej republike. Následne bolo potrebné zadať kód z pokladničného bloku do formulára na webovej stránke alebo ho odoslať formou sms. "Počas celej doby trvania súťaže boli pre súťažiacich pripravené aj denné výhry, a to 92 nabitých TANKARIET Easy s kreditom 50 €, 92 pobytov podľa vlastného výberu v hodnote 700 € a 92 poukazov na zážitky s portálom najzazitky.sk v hodnote 200 €," uviedolHlavnou výhrou bola dovolenka v hodnote 10 000 €, ktorá si našla svojho víťaza v okolí Nitry, kam mu ju slávnostne prišli odovzdať konatelia spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia Jan Suchocki a Tibor Kotora.Po odovzdaní výhry bola pre výhercov a motoristov tankujúcich na čerpacej stanici pripravená ochutnávka plnených zemiakových lokší, ktoré ORLEN ponúka exkluzívne ako jediná sieť čerpacích staníc na Slovensku. Nechýbala ani chutná káva s označením Fairtrade a pestrá ponuka produktov privátnej značky Stop Cafe."Sme radi, že sme mohli našim zákazníkom priniesť súťaž týchto rozmerov. Už teraz sa môžu tešiť na spotrebiteľskú súťaž o fantastické ceny, ktorú pripravujeme spoločne s vianočnou kampaňou," oznámilZákazníci si vianočné darčeky s výraznými zľavami budú môcť nakúpiť aj u vybraných partnerov v ORLEN aplikácii. Spoločnosť ORLEN sa neustále snaží svojim zákazníkom prinášať nové funkcionality vo svojej aplikácií, ktoré zahŕňajú nové možnosti uplatnenia bodov a lákavé súťaže nevynímajúc. Obľúbenosť používania aplikácie dokazuje aj skutočnosť, že aplikácia má viac ako 100 000 zákazníkov.Sieť čerpacích staníc ORLEN vstúpila na Slovensko v roku 2019, keď otvorila svoju prvú stanicu v Malackách a aktuálne pozostáva z 95 staníc. Spoločnosť ORLEN ponúka na čerpacích staniciach v Slovenskej republike aditivované palivá Efecta s preukázanými čistiacimi účinkami a prémiové palivá Verva, ktoré okrem starostlivosti o motorový systém majú maximálne vylepšené výkonnostné parametre. Súčasťou sortimentu je aj široká ponuka doplnkového predaja a občerstvenia pod značkou Stop Cafe. ORLEN vydáva aj vlastné tankovacie karty Easy a Business a zákazníkom ponúka vernostnú aplikáciu ORLEN.Lenka Terpáková, hovorkyňaInformačný servis