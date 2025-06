Letné dovolenky začínajú už na úradoch. Takto ušetríte čas, peniaze aj nervy tesne pred odchodom

Pasová sezóna prináša dlhé čakanie

Rýchlejší proces šetrí čas aj kapacity

Občiansky v mobile zatiaľ len na Slovensku

7.6.2025 (SITA.sk) - Do mnohých dovolenkových destinácií postačí len občiansky preukaz , jeho vybavenie je rýchlejšie a lacnejšie ako pas. Informovalo o tom ministerstvo vnútra , ktoré tak reaguje na veľký počet žiadostí o cestovné doklady. Na oddeleniach dokladov Policajného zboru začala kulminovať vlna žiadostí začiatkom tohto mesiaca.Ministerstvo priblížilo, že pasová sezóna sa začína v máji a trvá do konca júla. Odráža sa to však na čakacích dobách vybavenia žiadostí o doklad. Tie sa vo veľkých klientskych centrách okresných úradov v sídle kraja predlžujú a napríklad v Bratislave treba čakať aj dve hodiny. „Naopak, na malých pracoviskách sa takmer nečaká, prípadne len pár minút,“ informoval rezort vnútra.Ministerstvo súčasne upozorňuje dovolenkárov, aby si skontrolovali platnosť cestovných dokladov, keďže niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný doklad platný ešte určitý čas. Zväčša musí platiť ešte šesť mesiacov, a to aj po odchode z krajiny.„Ak plánujete dovolenku v krajinách EÚ a schengenu, nie je potrebné vybavovať si pas. Dospelým aj deťom stačí občiansky preukaz,“ podotklo ministerstvo. Vybavenie občianskeho preukazu je v štandardnej 30-dňovej lehote lacnejšie. Za cestovný pas zaplatí dospelý človek 50 eur a deti podľa veku od 12 do 20 eur. Občiansky preukaz pre dospelých aj deti stojí len 7 eur. Ministerstvo ďalej vysvetlilo, že žiadosť o občiansky preukaz je vybavená rýchlejšie.„Štandardne proces podania žiadosti o občiansky preukaz trvá približne tri minúty, u pasov je to desať minút. Oddelenia dokladov sú teda schopné vybaviť denne oveľa viac žiadateľov o občianske preukazy,“ priblížilo ministerstvo s tým, že to má vplyv aj na výrobu dokladov v Národnom personalizačnom centre, keďže sú kartičky občianskych preukazov pripravené oveľa rýchlejšie ako knižkové doklady pasov. Ministerstvo ich tak dokáže dodať aj v podstatne kratšej lehote, než je 30 dní.Ministerstvo odporúča myslieť na cestovné doklady už v zime, pretože december či január sú mesiace, keď mnoho ľudí využíva first minute ponuky cestovných kancelárií. Zima a skorá jar sú podľa ministerstva obdobiami, keď sú čakacie doby na oddeleniach dokladov najkomfortnejšie.„Pripomíname tiež, že občiansky preukaz v mobile možno zatiaľ používať len na území SR. Rovnako občianske preukazy bez podoby tváre vydávané deťom slúžia len ako prostriedok na prístup do elektronického zdravotníctva a nemožno ich používať ako cestovný doklad,“ upozornil rezort vnútra.V minulom roku požiadalo o pas 491 115 Slovákov, za prvých päť mesiacov tohto roka to bolo 200 488 ľudí. Medziročne je to menej o vyše 90-tisíc žiadostí. U občianskych preukazov bol pomer vyrovnanejší. „Kým od januára do mája 2024 požiadalo o občiansky preukaz 294 444 Slovákov, v rovnakom období tohto roka máme 285 195 žiadostí. Za celý rok 2024 požiadalo o občiansky preukaz 668 903 osôb. Významnú časť pritom tvoria občianske preukazy pre deti, ktoré budú využívané ako cestovné doklady,“ spresnilo ministerstvo.