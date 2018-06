Letné horúčavy. Rodičia, na toto si dajte pozor!

Novoredenci a horúčavy

Prevencia

Prvá pomoc pri prehriatí organizmu

Všade teplo, v nákupných centrách najlepšie

BRATISLAVA 29. júna 2018 (WBN/PR) - Kúpaliská, dovolenky, tábory, spoločné rodinné víkendy.… Dokonalá letná pohoda. Oddychový letný čas býva často sprevádzaný nebezpečnými vysokými teplotami. Úpal hrozí každému, detský organizmus sa prehreje až päťkrát rýchlejšie ako organizmus.Deti do dvoch rokoch ešte nevedia regulovať svoju teplotu. Preto dobre zvážte, v akých podmienkach necháte dieťa sedieť v aute. Klíma je nevyhnutná, hlavne pri dlhších cestách. Pri prehriatí organizmu dochádza k zlyhaniu termoregulačného centra v mozgu, zastaví sa potenie a telo sa viac nemôže ochladzovať vyparovaním potu. Keď chcete deti poriadne vyšantiť a zároveň ich ochrániť pred horúčavami, vezmite ich napríklad do Buppi detského sveta , ktoré je v Bory Mall nielen vonku, ale aj vo vnútri.Dospelí by mali v lete spomaliť tempo a vyhnúť sa škodlivým látkam. Kofeín a alkoholické nápoje, ktoré spôsobujú stratu tekutín, by sa mali vymeniť za veľa ovocia a zeleniny. Nikotín zase sťahuje cievy a tak sa telo horšie prispôsobuje vysokým teplotám. Odporúča sa nosiť svetlé oblečenie a pokrývku hlavy. Najlepšou prevenciou je vyhýbať sa dlhšiemu pobytu na priamom slnku. Keď si počas dňa potrebujete viac vecí vybaviť, zájdite radšej do nákupného centra , kde sa príjemne ochladíte a máte všetko pod jednou strechou.Postihnutú osobu treba ihneď ochladiť premiestnením do chladnejšieho prostredia a podať jej po malých dúškoch vodu. Do vody je vhodné pridať aj lyžičku kuchynskej soli a minerály, zabráni sa tak poteniu, hnačke či zvracaniu. Úpal ohrozuje život človeka, preto mu po poskytnutí prvej pomoci zabezpečte prevoz do nemocnice. Najviac ohrozené sú malé deti, starší ľudia či ľudia so zdravotnými problémami. Zabúdať by sme nemali ani na našich domácich miláčikov.Ak už neviete, kam sa pred extrémnymi horúčavami schovať a von vychádzate buď skoro ráno alebo neskoro večer, skvelou alternatívou trávenia voľného času je pobyt v niektorom z nákupných centier. Ak dáte prednosť pohodlnému parkovaniu, dobrému jedlu a priestranným voňavým chodbám, namierte si to do Bory Mall . Okrem letných výpredajov tam natrafíte aj na nové značky a skvelé služby..