Letné kúpalisko Mičurin mali v pondelok otvoriť, avšak je zatvorené

Bratislava 1. júla (TASR) – Letné kúpalisko Ekoiuventa, známe aj ako Mičurin, na Búdkovej ulici v Bratislave malo v pondelok odštartovať svoju letnú prevádzku. Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktorá prevádzkuje kúpalisko, v pondelok na sociálnej sieti uviedla, že kúpalisko je z technických príčin zatvorené." uvádza sa na profile kúpalisko Ekoiuventa na sociálnej sieti.Kúpalisko s letnou prevádzkou by v prípade priaznivého počasia malo byť otvorené do 15. septembra každý deň v čase od 9.00 do 19.00 h. V areáli sa nachádza bazén dlhý 20 a široký sedem metrov. Jeho hĺbka je 1,30 až 1,50 metra. Prevádzkuje ho organizácia Iuventa, ktorá je priamo riadenou príspevkovou a rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.K prerušeniu prevádzky letného kúpaliska došlo v roku 2015 pre nevyhovujúci technický stav bazénu, ktorý nezodpovedal požiadavkám platnej legislatívy, ale ani normám na prevádzkovanie. Začiatkom leta 2017 jeho prevádzku po rekonštrukcii obnovili. Obnovou prešli okrem samotného bazénu aj sociálne zariadenia či okolie amfiteátra v objekte. Kapacita kúpaliska je maximálne 150 ľudí.