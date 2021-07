Letné olympijské hry budú definitívne bez divákov, v Tokiu vyhlásili výnimočný stav

Naplnili sa prognózy

Kľúčové je neoslavovať

Stovky nových prípadov

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijské hry v Tokiu (23. 7. - 8. 8.) budú definitívne bez fanúšikov nielen zo zahraničia, ale aj z Japonska. Tento očakávaný verdikt oznámila guvernérka Tokia Juriko Koikeová po štvrtkovom stretnutí s predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru a organizátormi.Zákaz pre fanúšikov prišiel iba niekoľko hodín po tom, čo v hlavnom meste Japonska opätovne vyhlásili výnimočný stav, ktorý potrvá až do 22. augusta. Dôvodom je stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom v japonskej metropole.Naplnili sa prognózy odborníkov, že Hry XXXII. olympiády v Tokiu budú čisto televíznou udalosťou. Keďže až 75 percent príjmov MOV z olympijských hier tvoria platby za televízne práva, napriek neúčasti fanúšikov môžu jeho predstavitelia rátať so ziskom vo výške 3 až 4 miliardy dolárov len z televízie."Mnoho ľudí sa tešilo na sledovanie hier priamo na športoviskách, ale bola by som rada, keby si ich všetci mohli vychutnať aspoň z domu v televízii. Vzhľadom na výraznejšie šírenie vírusového kmeňa delta, museli sme podniknúť preventívne opatrenia," uviedla Koikeová.Japonci len pred dvoma týždňami oznámili, že kapacita jednotlivých športových stánkov sa počas hier bude môcť zaplniť do päťdesiatich percent až do maximálneho počtu 10-tisíc ľudí.Avizované zavedenie núdzového stavu si však vyžiadalo zásadnú zmenu a zrušenie tohto predčasného rozhodnutia.Podľa japonských zdravotníkov je kľúčovým faktorom na zamedzenie šírenia novej verzie koronavírusu zatvorenie reštaurácií, barov a karaoke salónov, kde sa podáva alkohol.V kombinácii s neúčasťou fanúšikov na OH 2020 by sa tak malo zamedziť organizovaniu väčších osláv športových úspechov na verejnosti."Potrebujeme dosiahnuť, aby si ľudia nekupovali alkohol a neoslavovali. Je to pre nás aktuálne kľúčová otázka," vyhlásil minister zdravotníctva Norihisa Tamura.Tokio vo štvrtok nahlásilo 896 nových prípadov koronavírusu, zatiaľ čo pred týždňom v rovnakom čase ich bolo iba 673. Stredajších 920 prípadov je najviac od 13. mája 2021, keď ich bolo 1010.V Japonsku doteraz zaznamenali približne 810-tisíc osôb s pozitívnym testom na koronavírus, pričom ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo takmer 15-tisíc osôb. Aktuálne je zaočkovaných približne 15 percent Japoncov.