Letné požiare sú stále hrozbou, najčastejšie vznikajú z nedbalosti a neopatrnosti, varuje HaZZ

Najviac požiarov vzniká v prírode

Za porušenie zákona hrozí pokuta

15.7.2023 (SITA.sk) - Letné mesiace júl a august sú sprevádzané horúcim a suchým počasím, pri ktorom je zvýšené riziko vzniku požiarov, upozorňuje na to v tlačovej správe hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová , podľa ktorej hasiči v období letných prázdnin eviduje vysoký počet zásahov pri požiaroch.„V júli a auguste 2022 zasahovali hasiči pri požiaroch spolu 2 199 krát, z toho až 1 365 požiarov vzniklo v mesiaci júl. V uplynulom roku vzniklo počas letných prázdnin o 884 požiarov viac ako v roku 2021,“ uviedla Križanová a dodala, že počas letných prázdnin 2022 požiare na Slovensku zapríčinili smrť piatich osôb a zranenia utrpelo 22 osôb.Najviac požiarov sa počas letných prázdnin rozhorelo v prírodnom prostredí. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb.„Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody,“ varuje hovorkyňa hasičov. Hasičský a záchranný zbor preto vyzýva občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi.Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.Zakázané je najmä fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu, ale aj spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.„Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar, ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách 150 alebo 112,“ vyzýva Križanová.