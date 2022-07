Letné výpredaje sú silnejšie než vlani

Alpine Pro: vyše 30 %



Alain Delon: do 50 %



CCC: do 60 %



Deichmann: do 50 %



Cropp: do 50 %



FaxCopy: 85 %



GrandOptical: 40 %



Humanic: do 50%



Mohito: do 50 %



Office shoes: do 40 %



Reserved: do 50 %



Sofia: do 50 %



Yves Rocher: do 50 %



15.7.2022 (Webnoviny.sk) -"Mnohí naši nájomníci – značky z oblasti módy, doplnkov do domácnosti, elektra či športu začali tento rok výpredaje už v polovici júna. Aktuálne ponúkajú zľavy aj vyše 50 %, nečakajú s vyššími zľavami na august. Predpokladáme, že niektorí predajcovia najmä spomedzi módy predstavia 70% zľavy ešte do konca júla. Časť predajcov avizuje ukončenie tohtoročných silných výpredajov už od polovice augusta," prezrádzaPodľa nej sa do výpredajov rôznymi spôsobmi zapojila väčšina prevádzok v Avione – nielen percentuálnymi zľavami, ale aj špeciálnymi bonusmi ku konkrétnym výrobkom či výhodnými balíkmi služieb.Výpredajom pomáha nielen chuť ľudí nakupovať osobne v kamenných predajniach po pandemickej prestávke či výhodné zľavy, ale aj horúčavy. Ľudia najmä počas tropických dní spoja príjemné s užitočným. Ochladia sa v klimatizovaných priestoroch Avionu pri výhodných nákupoch a doprajú si príjemné posedenie pri obede či káve v Gastro pasáži alebo na terase," dodáva Petra Vojtasová.A mnohé ďalšie.Aktuálnu ponuku letných zliav nájdete na webe Avionu Informačný servis