Letný čas sa mení na zimný, pospíme si o hodinu dlhšie

Letný čas trvá sedem mesiacov

Smernica o úprave letného času

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko prejde 30. októbra z letného času na zimný, teda stredoeurópsky čas. Ručičky sa o 03:00 vrátia späť na 02:00. Ľudia budú tak spať o hodinu dlhšie. Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla.Nevýhodou je narušenie biorytmu, ktorý mnohým ľuďom spôsobuje problémy, akými sú napríklad strata energie a únava, náladovosť a melanchólia, dokonca aj strata hmotnosti, ktorá súvisí s rozhodením biologických hodiny a zmeny v časoch stravovania.Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.Zmenu času z letného na zimný a naopak uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a časti Grónska a niektorých ostrovov. Zmena času teda môže spôsobiť problémy s komunikáciou, cestovaním medzi krajinami, kde zmenu času neaplikujú.Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúlaďuje smernica o úprave letného času z roku 2001. Smernica stanovuje deň a čas, keď sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii. Cieľom harmonizácie bolo zefektívniť fungovanie vnútorného trhu EÚ.EÚ súčasný režim nezaviedla, ani nemá právomoc ho meniť. Jediné, čo sa na úrovni EK spravilo, je, že sa určil spoločný začiatok a koniec letného času. Právomoc zmeniť súčasný režim striedania času majú len členské štáty.