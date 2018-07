Letný ornitologický tábor v Sennom absolvuje cez 30 záujemcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Senné 26. júla (TASR) - Letný ornitologický tábor, ktorý sa už uskutoční v Sennom v Michalovskom okrese, absolvuje cez 30 záujemcov. Dorazí ich možno aj viac. TASR informoval Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.Cieľom ochranárskeho tábora v najvýznamnejších chránených vtáčích územiach pre vodné vtáctvo na Slovensku – Medzibodrožie a Senianske rybníky, je prispieť k poznaniu ich avifauny, dobrovoľníckou prácou k ochrane území, ale aj k zachovaniu ich krás. Účastníci budú tiež pomáhať pri praktickom manažmente biotopov a údržbe turistickej infraštruktúry pre verejnosťspomenul Repel. Skrášliť by mali okolie Avescentra, ktoré slúži ako stredisko pre stretnutia a aktivity vo Vtáčom raji, starať sa budú aj o farmu a gazdovstvo.Tábor, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele (27. až 29.7.), je určený pre ľudí od 15 rokov. Ubytovanie je podľa jeho ďalších slov bezplatné, treba si so sebou priniesť spací vak, pracovné oblečenie, karimatku, ale aj repelent.doplnil. Podujatie je realizované v rámci projektu Obnova mokradí a ochrana vtákov v Chránených vtáčích územiach (CHVÚ) Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku.Senianske rybníky patria, čo sa týka vodného a pri vode žijúceho vtáctva, medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality na Slovensku i v strednej Európe. Zaznamenaných tam bolo približne 290 druhov, z toho viac ako 120 tam hniezdi alebo v minulosti hniezdilo. Toto CHVÚ je veľmi zachovalé z pohľadu mokradí. Významná je aj rybničná sústava.Pre veľa druhov vtákov sú Senianske rybníky buď jedinou, alebo jednou z mála hniezdnych lokalít na Slovensku. Podľa Repela ide zatiaľ o jediné miesto na našom území, kde potvrdili hniezdenie žeriava popolavého. CHVÚ má niečo vyše 2600 hektárov, z toho národná prírodná rezervácia tvorí 213. K tomu ešte patrí ochranné pásmo rezervácie.