Leto na Oravskom hrade začne s grófom Drakulom

"Rok 1922 sa výrazne zapísal nielen do histórie kinematografie, ale aj do dejín Oravského hradu. V roku 2022 si pripomíname 100. výročie od natočenia prvého nemého čierno-bieleho filmu s upírskou tematikou, ktorý sa natáčal na Oravskom hrade," uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.Oravské múzeum sa podľa nej preto rozhodlo otvoriť letnú turistickú sezónu najvyhľadávanejšou nočnou prehliadkou Drakula – Upír Nosferatu, na ktorej budú návštevníci svedkami veľkolepej narodeninovej oslavy grófa Drakulu.Múzeum pripravilo i program na 3. júla v podobe podujatia Sokoliar - kráľova pýcha, na ktorom sa od 13.00 h do 16.00 h predstaví sokoliarska skupina Biatec a dobová hudba Artio."Počas roka sme pre návštevníkov pripravili niekoľko zaujímavých noviniek. Formou hologramu – trojrozmerného zobrazenia si budú môcť návštevníci pozrieť historicko-architektonický vývoj Oravského hradu. Sprístupnili sme už aj vstup do kazemát, ktoré sa nachádzajú v tuneli," priblížila Jagnešáková.Cyklisti môžu podľa nej využiť stojany na bicykle i odkladacie uzamykateľné úložné boxy na batožinu, ktoré sa nachádzajú pod Oravským hradom. "Počas celého leta je pripravený bohatý kultúrny program a vyvrcholením sezóny bude Týždeň s grófom Drakulom v auguste, 24. augusta sa na nádvorí hradu uskutoční aj koncert Mirky Partlovej," dodala.Oravský hrad bude počas júla a augusta otvorený od 8.30 h, posledný vstup do expozície je o 17.00 h. Návštevníci si môžu vybrať z troch okruhov, individuálnu alebo komentovanú prehliadku.